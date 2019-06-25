Сейм Литвы заново рассмотрит положение закона о праве иметь оружие в случае войны

Литовский Cейм постановил заново рассмотреть положение закона о праве владеть оружием в военное время. Эта поправка вернулась в парламент после вето президента Дали Грибаускайте.

Глава государства наложила вето на принятое Сеймом положение о том, что оружие и боеприпасы в случае чрезвычайного положения или войны временно изымаются или реквизируются (изымаются для нужд государства).

Советник президента по вопросам национальной безопасности Живиле Шатунене сказала парламентариям, что такое правовое регулирование создает предпосылки для изъятия оружия и боеприпасов у всех лиц, которыми владеют ими на законном основании, во всех случаях, когда объявляется чрезвычайное или военное положение, а это ограничивает возможности гражданского сопротивления потенциальному агрессору.

Д. Грибаускайте предложила изменить принятое положение закона так, чтобы оружие у жителей можно было изъять или реквизировать только в том случае, если оно нужно вооруженным силам или если имеется информация о том, что оно может быть применено для совершения преступления.

"В сложные для государства периоды, то есть во время чрезвычайного положения, а особенно во время военного положения законы должны однозначно четко поощрять, а не ограничивать готовность защищать Литовское государство", – сказала Ж. Шатунене на заседании Сейма.

"Если иметь в виду, что сейчас в Литве около 100 тысяч обладателей оружия и 174 тысячи единиц оружия в гражданском обращении, в случае войны этот сегмент общества мог бы заметно содействовать обороне страны", – сказала она.

Предложение президента пересмотреть это положение закона одобрили 55 членов Сейма. Почти 30 парламентариев предложили считать Закон о контроле оружия и боеприпасов считать непринятым.

Законодательно запрещено использовать в гражданском обращении определенное полуавтоматическое оружие, однако оно будет доступно членам организации стрелков и добровольцам ополчения.

Этот закон принят в контексте имплементации директивы Евросоюза, которая была инициирована после выпадов джихадистов в Европе.