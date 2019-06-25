Из-за ДТП было частично закрыто движение.

В 15.14 ч. сообщили о локализации пожара. В ДТП погиб один человек.

После столкновения один из тягачей оказался на зеленой зоне. Движение было осложнено в обоих направлениях.

Департамент полиции рекомендовал объезжать этот участок через Барткушкис.