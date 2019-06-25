Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас

В последние дни июня жители Литвы должны определиться, останутся ли они в фондах пенсионного накопления второй ступени и будут ли откладывать на пенсию дополнительно. У тех, кто не успеет этого сделать, шансов изменить это позже не будет.

С января 2019 года в Литве вступила в силу пенсионная реформа. 152 000 жителей автоматически были включены в систему дополнительного пенсионного накопления, однако им дали возможность отказаться от участия в системе. У тех, кто уже участвовал в системе дополнительного накопления, есть возможность остановить накопление и оставить деньги в фонде или вернуть эти деньги в "Содру".

На принятие решения им дали полгода – до 30 июня. После этой даты решение можно изменить только в порядке исключения.

"Если до июля не принять решения, то не будет возможности ни остановить участие в накоплении, ни вернуться в "Содру". Это возможно только в том случае, если житель докажет, что в силу независящих от него обстоятельств он не мог принять решение раньше. Например, был серьезно болен", - сказал пресс-секретарь Фонда социального страхования Саулюс Ярмалис.

Он заметил, что компанию, в которой человек откладывает деньги на пенсию, можно менять в любое время. Раз в год это можно делать бесплатно, если делать это чаще, возможно, введут минимальную плату, например, в размере 0,005% от накопленной суммы.

"Точно также в любой момент можно начать откладывать деньги, если накопление было приостановлено", – сказал Ярмалис. Важно иметь в виду, что если человек не был автоматически включен в систему накопления, он также должен принять решение до 30 июня.

"Если человек не откажется от участия в системе до 30 июня, он уже будет участвовать в ней до достижения пенсионного возраста и ничего изменить не сможет", - заметил представитель "Содры", напомнив, что людей младше 40 лет, даже если они в этот раз откажутся от участия в системе, через 3 года снова автоматически включат в нее.

Калькулятор будущей пенсии можно найти здесь.

Калькулятор, который помогает определиться, стоит ли вернуться в "Содру", можно найти здесь.