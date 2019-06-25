Карбаускис надеется в четверг подписать договор коалиции, премьер более осторожен

Лидер правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис надеется в четверг подписать соглашение о новой коалиции четырех партий.

"Возможно, удастся договориться (и подписать – BNS) в четверг", сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник в Сейме.

Между тем, премьер-министр Саулюс Сквернялис осторожно оценивает возможности подписать договор еще на этой неделе.

"Когда переговорщики договорятся, тогда и будет (соглашение – BNS), может быть на этой неделе, может, на следующей", – сказал С. Сквернялис журналистам во вторник в Сейме.

В ответ на вопрос о том, может ли случиться так, что договор вовсе не будет подписан, он сказал: "Я пока вижу больше признаков того, что он может быть подписан".

После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). У такой коалиции было бы 77 голосов в сейме.

Переговоры несколько пробуксовывают в связи с заменой спикер сейма, поскольку "социал-трудовики" не отказываются от амбиций занять пост главы парламента.

Однако нынешний спикер В. Пранцкетис сам отказывается уходить в отставку, а лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что для его отправки в отставку в сейме может не хватить голосов.

Ведущие переговоры политики хотят, чтобы премьером остался Саулюс Сквернялис. Однако последний говорит, что еще сомневается и утверждает, что его решение будет зависеть от итога переговоров.