Супругам не удалось объяснить происхождение доходов – придётся уплатить несколько тысяч

Два члена одной семьи обязаны уплатить в государственный бюджет почти 13000 евро подоходного налога, пени и штрафов, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Каунасского уезда.

Как сообщили в учреждении, Верховный административный суд не подлежащим обжалованию определением признал, что граждане занимались торговлей транспортными средствами, не зарегистрировав такую деятельность, а также источником неофициальных доходов необоснованно собирались указать ссуды наличными деньгами у родственников и знакомых.

"Объяснения, что немалое количество автомобилей использовалось для нужд членов семьи, автомобили были зарегистрированы на их имя лишь для уменьшения расходов на обязательное страхование гражданской ответственности, инспекторов не убедили. Очевидно, что деятельность была продолжительной, поскольку сделки о продаже транспорта возмездного характера заключались постоянно", – сказала руководитель ГНИ Каунасского уезда Эдита Станкене.

Налоговые инспекторы также выяснили, что расходы граждан в течение рассматриваемого периода существенно превысили доходы. Например, в течении одного года расходы этих лиц были в 6 раз больше официальных доходов, и в том же году 59% доходов якобы составили ссуженными им другими лицами наличными средствами.

Супруги, как сообщает ГНИ Каунасского уезда, нигде не работали, не имея и бизнес-удостоверений.