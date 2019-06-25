Карбаускис собирается сделать предложение литовцам зарубежья

Лидер фракции Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис во вторник собирается предложить парламенту Литвы поправку в Закон о выборах в Сейм, в которой он предлагает учредить отдельный одномандатный избирательный округ для сообщества литовцев зарубежья – граждан Литвы, проживающих за рубежом.

Цель проекта – создать правовые возможности для создания одномандатного избирательного округа литовцев мира. Регистрации в списках избирателей этого одномандатного округа подлежат живущие за рубежом граждане Литвы, имеющие избирательное право. В нём могут выдвигаться кандидаты, представляющие это сообщество литовцев.

По словам Р. Карбаускиса, Всемирная община литовцев не раз просила Сейм Литвы создать условия для основания отдельного одномандатного избирательного округа на выборах в Сейм для голосующих за рубежом граждан Литвы. Последнее такое обращение об учреждении отдельного избирательного округа было предложено 16 мая 2019 года.

"Стремясь удовлетворить интересы рассеянных по миру граждан Литвы, поощряя их политическую активность, это желание живущих во всём мире граждан Литвы иметь отдельный одномандатный избирательный округ на выборах в Сейм мы не можем игнорировать", – заявляет лидер СКЗЛ, который, учитывая высказанные Всемирной общиной литовцев ожидания, зарегистрировал поправки Закон о выборах в Сейм.

Всемирная община литовцев, живущие за рубежом граждане Литвы, особенно активно участвовали в выборах, происходящих в последнее время. Во время первого тура выборов президента Литвы в дипломатических представительствах проголосовали 52812 Избирателей, во втором туре – 44142 избирателя.

В данное время голосующие за рубежом граждане Литовской Республики включаются в списки голосующих избирательного округа Науямесчё, отдельного одномандатного избирательного округа у них нет.