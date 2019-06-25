Ожидается еще одна волна жаркой погоды: воздух прогреется до 32 градусов

25 июня в Литве погоду обусловит антициклон. Осадков не ожидается. Днем ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до 24–29 градусов. На юге, особенно в Дзукии воздух прогреется до 30 градусов.

В ночь на среду Литва попадет в теплую зону этого антициклона. Облачность немного увеличится, но по-прежнему будет сухо. Температура ночью будет 12–17 градусов.

В среду днем южный ветер принесет еще одну волну тепла. Воздух прогреется до 27–32 градусов. Увеличится облачность, воздух станет более влажным, будет душно. На востоке весь день будет сухо, а на западе страны местами пройдут дожди с грозами.

В четверг в Литву придет небольшой, но активный циклон. В большинстве районов пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Поднимется ветер. Ночь будет теплой, а днем будет не больше 20–25 градусов тепла.