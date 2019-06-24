В Вильнюсе полиция преследовала беглеца, который пытался уйти, переплыв реку

24 июня вечером в Вильнюсе многочисленные наряды полиции преследовали молодого человека, которого подозревали в насилии в ближайшем окружении.

Жительница ул. И.Шимулёнё (Каролинишкес) сообщила в полицию о том, что ее дважды избил сожитель. Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина уже ушел, а пострадавшая опасалась, что он вернется, как только полиция уедет.

Получив приметы подозреваемого, полицейские пустились на его поиски. Вскоре его заметили в парке Вингис. Полицейские стали его преследовать. Однако выяснилось, что подозреваемый - отличных бегун, полицейским пришлось долго преследовать его.

После 18 ч., беглец прыгнул в реку Нерис. За ним в униформе бросился и один из полицейских и поплыл через реку за беглецом.

Беглец переплыл реку, но на другом берегу его задержала полиция.