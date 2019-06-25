В декларациях литовских депутатов квартиры по 2600 евро и дома за 225 евро

У кого из депутатов литовского парламента дом стоит 225 евро? Ответ на этот вопрос можно найти в декларациях, заполненных депутатами. Однако эксперты утверждают, что некоторые из депутатов оценили свое имущество неверно, сообщают новости канала LNK.

Скромные цифры в декларациях депутатов за прошлый год могут скрывать большее богатство, по крайней мере, так считают эксперты, исследующие имущество жителей Литвы.

Издатель журнала Top Овидиюс Лукошюс сказал LNK: "Самый большой и показательный пример – Рамунас Карбаускис, который декларировал 15 млн. евро, однако, по нашим оценкам, его имущество составляет около 150 млн. евро".

Карбаускис – один из 4 депутатов-миллионеров. В их число входит и либерал Кястутис Главяцкас, а также консерваторы Габриэлюс Ландсбергис и Казис Старкявичюс.

Правда, Главяцкас декларировал сумму почти в 10 раз меньше, чем Карбаускис, несмотря на то, что занимает в этом списке 2 место. Пятым в этом списке идет депутат социал-демократ Бронюс Брадаускас, который вернется в парламент после выборов в ЕП.

"Дайнюс Крейвис на самом деле скромно оценил свое имущество, – сказал Лукошюс. – Хорошая весть для парламента, в нем появится еще один миллионер - Брадаускас, его имущество и бизнес, по нашим данным, оценивается в 10 млн. евро. Интересно, что Габриэлюс Ландсбергис декларировал больше миллиона евро, наверное, так и есть, но его супруге принадлежит в 10 раз больше".

Декларации депутатов, по данным LNK, вызывают больше вопросов, чем дают ответов на них. Карбаускис декларировал квартиру и даже несколько квартир по цене чуть больше 6000 евро.

Его соратница по партии Виргиния Вингрене декларировала дом, который стоит 1200 евро, а депутат Наглис Путейкис - дом по цене 225 евро.

"Если стоимость покупки во много раз отличается от рыночной стоимости, то надо декларировать рыночную стоимость, но, поскольку этим пунктом закона не очень руководствуются, часто видимо декларируют, во сколько обошлось имущество при покупке, а с сегодняшней перспективы эти данные выглядят экзотично", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Возможно, некоторые политики, когда заполняли декларацию, допустили ошибку, предполагают журналисты LNK. Но все равно, по словам экономистов, вероятнее всего, они декларируют имущество не по рыночной стоимости, а по тому, какие данные указаны в документах из Центра регистра.

"Если декларируют имущество по каким-то странным историческим ценам, то какой смысл в такой декларации?" – сказал Маурицас и прибавил, что в таком случае надо отмечать, что это цена покупки, а не рыночная стоимость.

Консерватор Аудронюс Ажубалис в декларации указал, что у него есть жилой дом за 8000 евро и квартира за 82 000 евро.

Член фракции "крестьян" Гинтаутас Киндурис декларировал дом за 1500 евро и квартиру за 8000 евро. Пятрас Невулис - квартиру за 2600 евро.

Еще один "крестьянин" Андреюс Станчикас декларировал дом за 3700 евро.

Либерал Йонас Лесис указал, что у него есть жилой дом за 1500 евро.