Рабочих рук не хватает: в регион ездят работать вильнюсцы

6-7 тонн творожных сырков, 5-10 тонн молока, 3,5 тонны сметаны, 16 тонн кефира – такое количество продукции ежедневно производит Варенская компания Varėnos pienelis. Представители компании не скрывают, что самая большая проблема в их бизнесе на сегодняшний день - нехватка рабочих рук.

В минувший четверг журналист портала DELFI посетил завод ЗАО Varėnos pienelis.

Завод обнесен забором. Попасть на территорию нелегко - нужна договоренность, кроме того, охранник проверяет, действительно ли намечена встреча.

Экскурсию по заводу из-за отсутствия директора провела главный бухгалтер Лина Милинавичене, которая рассказала о том, чем живет крупнейший работодатель Варенского района.

По ее словам, сейчас в компании около 140 работников. В основном это жители Варены и Варенского района, но часть специалистов ежедневно приезжает из Вильнюса и Алитуса.

"У нас много вызовов, каждый преподносит сюрпризы. Бывает, приходишь на работу и понимаешь, что что-то сломалось, а производство должно идти. Тогда мобилизуешь все силы и приводишь все в порядок", – сказала женщина.

По ее словам, большую часть прибыли компании приносят творожные сырки.

"Мы также производим немного молока и поставляем его магазинам сети Lidl. Производим кефир, йогурт, сливочное масло, масло с зеленью, протеиновую продукцию для спортсменов, есть линия продукции для веганов", – сказала Милинавичене, представляя продукцию брендов Aistė, Pilos и Varėna. Она рассказала, что недавно компания занялась производством тортов.

"Люди говорят, что на вкус они как домашние. И на самом деле - цех небольшой, поэтому многие операции делают вручную", – сказала главбух компании, заметив, что сейчас большое внимание уделяется производству сыра для веганов.

"Есть интерес, а сейчас есть партнеры, которые предлагают подписать контракт и работать с Израилем", – рассказала она, заметив, что возможно, на заводе будут работать в две смены.

Компания предлагает вою продукцию не только крупнейшим ТЦ Литвы, но и экспортирует ее (около 30%).

По ее словам, творожные сырки везут и в Америку, а если компания получит международный сертификат IFS, то откроется больше перспектив для экспорта.

"Сейчас мы везем нашу продукцию в Латвию, Эстонию, Германию, Чехию, Словакию, Польшу. Планируем экспорт в Израиль", – заметила она. Правда, если компания получит международный сертификат, ей придется расширяться.

Милинавичене не скрывала, что самое сложное - найти работников.

"Бывает, принимаешь человека, а он не хочет работать. Недавно взяли на работу пару, которая вернулась в Литву из-за границы. Мы работаем с 7 до 19 ч., а они поработали до 17 ч. и ушли домой. Сказали, что на сегодня им хватит", – рассказала Милинавичене.

По ее словам, средняя зарплата работников - 680 евро "на бумаге".

"Есть люди, которые получают минимум, есть такие, кто получает больше. Работников на производстве нам все время не хватает", – сказала она и заметила, что чаще всего работать к ним приходят женщины.

Сырье компания привозит из нескольких мест, но из самой Варены сырья нет.

"У нас из-под носа сырье покупает другая компания. Мы покупаем молоко в Алитусском районе.

Были случаи, когда привозили молоко из Клайпеды. Привозим его и из Польши, и из Латвии", – рассказала Милинавичене.