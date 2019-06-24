В Вильнюсе за 71 млн. евро вывоз коммунальных отходов организуют компании Ekonovus и Ecoservice услуга подорожает

Компании Ekonovus и Ecoservice подписали договор о вывозе коммунальных отходов в Вильнюсе. Стоимость договора 71,2 млн. евро, срок действия - до 2026 года. Услуги компаний будут в два раза дороже, однако жители столицы будут больше платить за услугу только с 2020 года.

По данным представителя мэрии Валдаса Юодиса, на этот раз все участники конкурса предложили более высокие цены на свои услуги, чем 2 года назад.

"Мэрия и Vilniaus atliekų sistemos administratorius надеются, что улучшится и качество услуг. Вильнюсцы никаких перемен не почувствуют", – сказал Юодис. По его словам, цена на услуги, установленная компаниями, входит в состав конечной стоимости услуги для жителей, поэтому с 2020 года услуга подорожает, новые тарифы будут утверждены 10 июля.

В октябре 2017 года муниципалитет подписал договор на 5 лет с 3 компаниями - Ekonovus, Ecoservice и VSA Vilnius, однако в июле Ecoservice и VSA Vilnius заявили, что работают убыточно и не хотят поставлять услуги по такой цене. Городские власти объявили новый конкурс.

Соответственно муниципалитет пересмотрел цены, сейчас они в два раза выше, чем два года назад, рассказал Юодис.

С 2020 г. услуги не будет предоставлять компания VSA Vilnius, которая сейчас обслуживает центральную часть города. По словам Юодиса, компания участвовала и в этом конкурсе, но Ekonovus предложил более низкую цену. Ekonovus будет обслуживать и северную часть города, где сейчас работает Ecoservise.

Ekonovus выиграла в двух частях конкурса - услуги на сумму 37,153 млн. – будет обслуживать северную часть города (Вяркяй, Фабийонишкес, Жирмунай и Шнипишкес) и центральную (Старый город, Науяместис, Жверинас, южную часть Шнипишкес, Жирмунай и северную часть Вилкпеде).

Ecoservice победил в конкурсе на услуги стоимостью 34,034 млн. евро и займется западной частью города (Пашилайчай, Юстинишкес, Шешкине, Виршулишкес, Каролинишкес, Пилайте, Лаздинай) и восточной (Антакальнис, Новая Вильня и северная часть Расу).

Договоры с компаниями были подписаны в апреле и июне.

На юге услуги будет предоставлять Ekonovus (Науининкай, Панеряй, Григишкес, юг Расу и юг Вилкпеде).