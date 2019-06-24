В Литве обмелели реки, меняются маршруты байдарочных походов

Во многих литовских реках значительно понизился уровень воды, по некоторым небольшим рекам проплыть на байдарках стало невозможно, по другим пришлось разметить новые маршруты.

Предприниматели сказали, что в Аукштайтии по рекам Никаюс, Лигая и Лаукеса пройти на байдарках невозможно.

Из-за снижения уровня воды сложно преодолевать и некоторые участки на реках Швянтои и Груда.

"Река та же, просто есть участок, по которому сейчас не сплавляемся", – сказал предприниматель Донатас Миця, предлагающий байдарочные походы на реке Швянтои.

"В низовьях Груды сейчас походы не организуем. Самый интересный участок - от Кашеты до слияния с Мяркисом в Пувочай, но там сейчас очень не хватает воды. В низовье Ширвинты тоже невысокий уровень воды, пройти можно, но уже время от времени приходится перетаскивать байдарку", – рассказал предприниматель из Дзукии Повилас Пеланис.

По словам гидрологов, уровень воды в литовских реках ниже характерного для июня.

"По всей Литве уровень воды ниже среднего", – сказал представитель отдела Гидрологических наблюдений Юозас Шимкус.