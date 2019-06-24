В Литве начаты поиски останков партизан Виткуса-Казимерайтиса и Балюкявичюса-Дзукаса

На этой неделе в Литве начинаются поиски останков партизан Дайнавского округа Юозаса Виткуса-Казимерайтиса и Лёнгинаса Балюкявичюса-Дзукаса.

"До сих пор не хватало материалов, которые направили бы в какое-то место, но понемногу появляется информация, в ней виден этот вектор, в каком направлении нам идти", – сказала BNS гендиректор Литовского центра геноцида и сопротивления Тересе-Бируте Бураускайте.

По словам главы Музея оккупации и борьбы за свободу Эугениюса Пейкштениса, если эти останки удастся найти, то затянутся исследования, связанные с идентификацией личности.

"В этом году будем искать партизан Дайнавского округа, в их числе - Юозаса Виткуса-Казимерайтиса и Лёнгинаса Балюкявичюса-Дзукаса. Археологические раскопки займут немного времени, а сами исследования - около двух лет", – сказал BNS Пейкштенис.

24 июня - годовщина смерти командующего партизанами Балюкявичюса-Дзукаса – он погиб 24 июня 1950 года в бункере в Жалямишкском лесу, недалеко от Лепалингиса (на территории теперешней мэрии Друскининкай).

Неподалеку находился и бункер Виткуса-Казимерайтиса, около которого глава Южного округа партизан Литвы Виткус-Казимерайтис погиб 2 июля 1946 года во время стычки с военными Советской армии.

Мэр Варенского района, историк Альгис Кашета после Восстановления независимости Литвы нашел в Особом архиве дневник Балюкявичюса-Дзукаса.

"В нем открывается философия молодого человека-идеалиста, его посвящение себя делу и эрудиция. Он – интеллигент, который прекрасно передал настроения, которыми жили борцы за свободу, и ту сердечную боль, и борьбу за погибших товарищей, за то, что происходит в Литве и за свои мечты", – сказал BNS Кашета.

По его словам, дневник, написанный в 1948-1949 гг., - одно из самых уникальных свидетельств партизана, участника сопротивления. Сам Балюкявичюс-Дзукас в дневнике писал, что не хочет, чтобы эти записи были преданы огласке, он просил передать их своему брату Костасу.

Виткус-Казимерайтис отличался от других партизан тем, что был профессиональным военным, он в межвоенное время получил чин полковника-лейтенанта. Он также писал дневник и занимался распространением подпольной печати.

И Балюкявичюс-Дзукас и Виткус-Казимерайтис были близкими друзьями Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

В течение длительного времени не было точной информации о местах захоронения партизан.

Именем Виткуса-Казимерайтиса в Вильнюсе была названа улица и инженерный батальон Литовской армии, обосновавшийся в Каунасе. На месте гибели Балюкявичюса-Дзукаса установлен памятный знак и надгробный памятник работы скульптора Робертаса Ожалинскаса.

Группа Skylė выпустила музыкальный альбом Broliai ("Братья"). Он был создан под влиянием дневника Балюкявичюса-Дзукаса. Материалами этого дневника пользовался и Витаутас В. Ландсбергис, когда создавал свой спектакль "Бункер".