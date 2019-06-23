Жители общежития условия сравнивают с карцером: нет горячей воды, летом - блохи

Европейский Союз. 21 век. Время технологий и инноваций. Такими словами мы могли бы описать современную человеческую жизнь. Однако не все люди живут как современные европейцы. Вот жители одного из многоквартирных домов Кедайняй живут как в каменном веке - плесень и лишайники вокруг, без теплой воды, без газа, стоящие в очереди к единственному и постоянно выходящему из строя туалету на весь этаж.

Не могут выдержать

В общежитии Кедайняйского района, Вильнюсского муниципалитета, по улице Мелёраторю 2 проживает несколько десятков человек. Здесь и пожилые люди, и молодые семьи с детьми. Люди вынуждены жить в условиях каменного века.

Да, квартиры здесь социальные, но означает ли это, что наиболее уязвимая социальная группа в нашем обществе заслуживает того, чтобы жить так? Людям даже не хватает слов, чтобы описать условия их жизни. Они просто берут вас за руку и ведут внутрь, чтобы вы все увидели своими глазами.

Нечеловеческие условия

"На самом деле нет слов. Условия жизни здесь напоминают карцеры русского времени. Заполненные плесенью комнаты, тараканы, в летнее время е- блохи. Выходишь в коридор - все ноги черные.

Детей нигде купать. Нам нужно нагревать воду на электроплитах, чтобы в ванночках помыться. Посуду моем ледяной водой. Туалеты общие, едва функционируют. И еще когда-то по телевидению хвалили, говорили, что европейский ремонт здесь. Где этот ремонт? Может быть, у людей из правительства дома были отремонтированы, но не у нас", - жаловалась Мария, которая растит в общежитии трехлетнюю дочь.

Bendrabutis Kėdainiuose Foto: Rinkos aikštė

Много проблем

"Еще хотела бы сказать больше об электрических плитах. Нам запретили использовать газ с баллоном и приказали всем покупать электрические плиты. А ведь здесь живут люди с маленькими выплатами. Никто не соглашается компенсировать нам электричество.

Кроме того, током от электрической плиты ударило взрослого мужчину, может, давайте подумаем о маленьких детях! Я лично ращу свою 3-летнюю дочь и боюсь, что однажды и ее ударит. И как только мы пытаемся жаловаться, нам говорят, что так будет и не иначе, иначе мы будем налагать штрафы. Так что делать обычным людям? Я позвонила электрику. Он сказал, что рискуем мы с этими плитами, потому что большая вероятность возникновения пожара", - о проблемах в общежитии рассказывает молодая женщина.

Надоело просить

Жительница того же дома, Герда, с сожалением говорит, что простых людей никто не слушает. Было много запросов, но не на все ответили.

"Мы постоянно жалуемся и просим нас услышать, просим помочь. Потому что мы не можем так жить, это опасно, черт знает, что здесь происходит. Господам хорошо в их имениях, а мы бедные в маленьких квартирках без каких-либо удобств. Это очень грустно", - сказала Герда.

Bendrabutis Kėdainiuose Foto: Rinkos aikštė

Согласны все

Герде вторит и Аушра. Она живет в этом доме несколько лет, пытается справиться, но это очень сложно.

"Здесь много проблем, даже некому сказать, позор. Мы живем в таком трагическом доме, что лучше не спрашивать. А ведь здесь тоже есть молодые семьи, и мы немного старше, но работающие люди. Нет необходимости приписывать сюда всех людей, есть много хороших, трудолюбивых, которым в жизни не так повезло", - сказал Аушра.

Bendrabutis Kėdainiuose Foto: Rinkos aikštė

Королевство плесени

Женщина, которая вышла из квартиры, ведет к себе, чтобы показать, как она живет. Эта женщина также считает, что живет в условиях, наносящих вред.

"Мы получили квартиру с нечеловеческой плесенью. Здесь жутко. Нужно как-то убирать все, но у нас нет средств. Здесь бы разместить профили, панели какие-то. Нужно убирать, нельзя оставлять так. Но что нам делать? Тратить деньги на социальное жилье?

Bendrabutis Kėdainiuose Foto: Rinkos aikštė

Хорошо, мы бы действительно сделали что-то, но нам не за что делать. Нет дохода. Дети за границей живут, мы втроем остались - я, муж и ребенок. Мой доход составляет 45 евро. Как нам жить, скажите? Мы трудолюбивы, летом работаем на фермера, но зимой - туго. Очень туго. И никто не помогает. Мы забыты", - сказала Наталья, жительница этого многоквартирного дома.