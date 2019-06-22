Опасное купание не прекращается: двух мужчин удалось спасти, один погиб

Радующиеся летней погоде купальщики, даже после предупреждения пожарных, о своей безопасности нередко забывают.

В Каунасском районе, в старостве Лапяй, купавшийся в карьере мужчина начал тонуть, когда доплыл почти до середины водоёма. В 15:31 пожарные получили сообщение о происшествии. К счастью, утонувшего мужчину удалось вытащить из воды живым.

В 15:55 его передали медикам, однако в каком он состоянии, пока что неизвестно.

Ещё один вызов получили пожарные в Аникщяй. В 16:05 сообщили, что в реку нырнул мужчина и не вынырнул. Выяснилось, что там пришлось спасать двоих мужчин. Одного удалось спасти, другой утонул.