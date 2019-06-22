За СО-ХДЛ на выборах в июне проголосовали бы 17% респондентов, в апреле таких было 28%.
Вторым в списке остаётся Союз крестьян и зеленых Литвы – эту партию на выборы на выборах поддержали бы 15% респондентов открыть скупку в апреле – 15,8%).
Третья – Социал-демократическая партия – 8,1 (73). четвертая – Партия труда – 6,8 (580), пятая – Порядок и справедливость – 5,9% (6%.).
Далее в списке Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, их рейтинг с апреля не изменился и остался 3,1%, Движение либералов – 2,9% (2,8%), Социал-демократическая трудовая партия – 2,2% (2,8%).
Поддержку новообразованной Партии свободы изъявили бы 2,2 респондентов.
Партию центра Литвы поддерживают 1,4% респондентов (2,6%).
21,4% респондентов заявили, что ещё не определились с выбором.
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus проводил опрос жителей Литвы 7–15 июня.