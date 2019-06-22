В новейших рейтингах партий – плохие сигналы консерваторам

В июне немного снизилась популярность Союза отечества – христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), однако они в рейтингах остаются первыми, свидетельствует выполненный организацией Vilmorus опрос.

За СО-ХДЛ на выборах в июне проголосовали бы 17% респондентов, в апреле таких было 28%.

Вторым в списке остаётся Союз крестьян и зеленых Литвы – эту партию на выборы на выборах поддержали бы 15% респондентов открыть скупку в апреле – 15,8%).

Третья – Социал-демократическая партия – 8,1 (73). четвертая – Партия труда – 6,8 (580), пятая – Порядок и справедливость – 5,9% (6%.).

Далее в списке Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, их рейтинг с апреля не изменился и остался 3,1%, Движение либералов – 2,9% (2,8%), Социал-демократическая трудовая партия – 2,2% (2,8%).

Поддержку новообразованной Партии свободы изъявили бы 2,2 респондентов.

Партию центра Литвы поддерживают 1,4% респондентов (2,6%).

21,4% респондентов заявили, что ещё не определились с выбором.

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus проводил опрос жителей Литвы 7–15 июня.