Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить

Несмотря на то, что жара уходить из Литвы, похоже, ещё не собирается, может быть, что в ближайшее время придется столкнуться с ещё одним явлением – внезапным похолоданием. Неясно, когда это будет, однако именно в такой форме природа борется с нашими действиями, в передаче DELFI diena сказала климатолог Аудроне Галвонайте. Правда, в программе климатолог представила и ещё более грустные прогнозы, согласно одному из них, наша планета в один прекрасный день просто сгорит.

– Начнём с теперешней жары. Обычна ли для нас такая жара, повторяющаяся второй год подряд?

– И обычна, и необычна. Ведь перед этим все лето были дожди. Я уже много лет заявляю, что уже настало время привыкнуть к совершенно не характерной для нас погоде. С изменением климата у нас будет или жаркое лето, или холодная зима, или холодная зима, но без снега. У нас будут различные явления, к которым мы все еще не привыкли, мы все еще не понимаем, что наши действия делают с природой.

– Можно ли сказать, что климат меняется, и ничего с этим нельзя поделать? Или что-то ещё можно?

– Боюсь, что нет, поскольку пока мы дискутируем, климат и дальше теплеет, и будет становится более теплым до определенного времени, пока мы не поймем, что времени у нас уже не осталось. Мы так разбалансировали все, в атмосфере очень много CO2, концентрация выросла. Сегодня мы подписываем договора, завтра расторгаем. Мы думали, что что кто-то должен привести все в порядок, но к сожалению, нет. К сожалению, дорогие, природа от нас уже не защитится.

– У мировых лидеров нет общего соглашения об изменении климата, и не похоже, что это соглашение будет достигнуто, поскольку промышленность мощнее. Что делать?

– Мы все бессильны перед природой, природа – это сложный механизм, особенно системы климата, которых много, и при нарушении одной меняется деятельность всех других. Самая чувствительная климатическая система – это именно атмосфера. Если мы нарушаем атмосферу, начинается изменение и биосферы, и литосферы, и криосферы.





– Как природа может начать с нами воевать?

– Не начать, а уже воюет. На севере чаще бывает теплее, чем у нас, тают ледники, это ведёт к экологическим катастрофам. При таянии ледника появляется очень много пресной воды, пресная вода отличается от соленой воды, океан меняет свой состав, цвет. Начинают таять зоны вечной мерзлоты, там образуется полости, из которых выделяется природный метан, который еще более провоцирует потепление климата. Происходит цепная реакция.

– Можем ли мы сказать, что вот эта жара в Литве – это определенная форма войны природы?

– У нас жара, но посмотрите, что делается в Европе. Такое чувство, что отдельные части поменялись местами, но так не бывает. Безостановочные дожди, засухи, как у нас, – такие вещи будут повторяться, их будет больше. Так произошло из-за загрязнения, в мире быстрее всего растут свалки

– Как может меняться природа, если мы не будем соблюдать договоров?

– Спалим планету и исчезнем, как динозавры.

– Когда?

– В течение моей карьеры были рассуждения, что средняя годовая температура может вырасти на половину градуса. А сейчас она давно уже поднялась. Потом мы рассматривали, что до градуса, договаривались, что уже ничего не сделаем, потом уже до полутора градусов поднялась, что уже – очень серьезная вещь. Очень плохо будет, если она вырастет на 3-4 градуса.

– По вашему мнению, какая деятельность человека больше всего вредит природе?

– Транспорт, промышленность, использование ископаемого топлива. Что попадает в атмосферу, отдачу мы получаем в различных формах. Необходимо серьёзно думать о своих действиях и поведении. Необходимо оправдать человеческое имя.