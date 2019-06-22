Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила

Эксперты по безопасности движения заявляют, что часто следующие одним и тем же маршрутом водители не только более уверены в своих силах, но и утрачивают бдительность, а также меньше внимания уделяют безопасности. Особенно это заметно у стоп-линий и на поворотах направо при наличии красного сигнала светофора и разрешающих поворот зеленых стрелок.

Преподаватель вождения Эгидиюс Шимкунас рассказал, что водители часто забывают: у стоп-линии или знака обязательно нужно остановиться. Такие водители часто из второстепенного пути выезжают, лишь притормозив, а это является по меньшей мере причиной ДТП.

"Очень опасно, если люди привыкли ехать без остановки. Ведь иногда может быть ограничена обзорность, может быть, что-то изменилось, может, просто из-за автобуса не видно другого автомобиля. Всегда необходимо остановиться, осмотреться и начать движение лишь будучи уверенным, что препятствий нет. В таких местах ехать без остановки – это тоже самое, что и проезжать на красный сигнал светофора", – пояснил Э.Шимкунас.

Зеленые стрелки – опасны

Преподаватель вождения заявил, что ещё больше проблем возникает на участках дороги, отмеченных зелеными стрелками, разрешающими поворот направо. Инструктор отметил, что здесь частый водитель не только не останавливается, но и вообще даже не знает, что нужно остановиться.

"Эти зеленые стрелки к нам прибыли из Америки, тогда, когда движение не было таким интенсивным, и можно было поворачивать направо даже на красный сигнал светофора, однако сейчас это – абсолютная угроза безопасности, поскольку водители, проезжая на зеленую стрелку, лишь приостанавливаются, а иногда вообще въезжают на перекрёсток, даже не замечая, что с противоположной стороны дороги приближается пешеход", – сказал Э.Шимкунас.

Преподаватель пояснил, что, если водители не делают остановку перед зеленой стрелкой, наибольшая опасность возникает не только для водителей других автомобилей, которые, имея приоритет на дороге, могут не успеть оценить ситуацию, что другой водитель не остановит автомобиль, но и для менее заметных участников движения.



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"Наибольшая опасность возникает для пешеходов, а также велосипедистов и водителей самокатов. Посмотрите, ведь бывают и велосипедисты, и едущие на самокатах, которые на переход въезжают, даже не снизив скорости. А что, если в тоже время проедет водитель, не остановивший автомобиль у зеленой стрелки?", – поделился замечаниями инструктор.

Остановиться не за, а перед

Э.Шимкунас заявил, что поразмыслить об этом следует и тем водителям, которые останавливаются, однако далеко за стоп-линией или уже проехав зеленую стрелку. Инструктор пояснил, что такие водители чаще всего не оценивают другого риска.

"Когда водители проезжают стоп-линию и останавливаются, при этом передняя часть автомобиля находится на перекрёстке, они упускают из виду, что что эту часть автомобиля может зацепить другой автомобиль. А если в это время ещё будет идти пешеход, то представьте, какими могут быть последствия. Поэтому нужно не только остановиться, но и остановиться вовремя и в предусмотренном для этого месте", – подчеркнул Э.Шимкунас.

Первая полоса свободна не всегда

Специалист также обратил внимание и на такие перекрёстке, на которых для поворота направо есть две полосы движения в одном и том же направлении. Инструктор сказал, что нередко водители полагают, что находящиеся на другой стороне перекрестка в первой полосе движения автомобили будут лишь поворачивать направо.

"Если с другой стороны перекрестка прямо можно ехать по двум полосам, однако по первой можно ещё и повернуть направо, приближающийся к зеленой стрелке водитель не учитывает, что автомобили могут подъехать по двум полосам. Конечно, такого недопонимания можно было бы избежать, если бы водители у стоп-линии останавливались полностью", – сказал инструктор по вождению.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.