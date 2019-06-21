В рейтинговой таблице - рокировка: жители Литвы нашли нового любимца вместо Грибаускайте

Последний опрос общественного мнения показал, что избранный президент Литвы Гитанас Науседа является деятелем, который в обществе вызывает самое большое доверие. Поддержка его гражданами, по сравнению с опросом, проведённым месяц назад, почти утроилась.

В настоящее время Г.Науседа опережает как поддержавшего его во время выборов президента Валдаса Адамкуса, так и уходящую с поста главы государства Далю Грибаускайте. Высокий процент также имеют и другие политики, которые участвовали в президентских выборах, но не все - рейтинг некоторых кандидатов испарился вместе с избирательным бумом.

Согласно опросу, проведённому Baltijos tyrimai по заказу агентства Elta, в котором задавался вопрос "Каким общественным деятелям Литвы вы доверяете больше всего?" - 22,7% респондентов самостоятельно (отметили сами) назвали Г.Науседу (в прошлом месяце было 7,3%), то есть на 6% больше, чем показатель Д.Грибаускайте, доверие к которой в обществе упало с 24,7% до 16,6%, но всё ещё остаётся достаточно высоким - занявших третье и четвёртое места политиков глава государства опережает почти вдвое.

Потерпевшая поражение во втором туре президентских выборов Ингрида Шимоните находится на третьем месте (её поддержка за месяц выросла на 3,5% - с 6,1% до 9,6%). Премьер-министр Саулюс Сквернялис ненамного от неё отстаёт, согласно опросу, проводившемуся 27 мая - 9 июня, общественное доверие ему достигало 9%. Правда, в отличие от И.Шимоните, рейтинг премьер-министра упал на 2,9% (было 11,9%).

Далее на пятом месте следует бывший лидер страны Валдас Адамкус (7,1%, было - 7,3%), за которым выстроились Висвалдас Матийошайтис (4,5% и 5,7%), Габриэлюс Ландсбергис (4,5% и 3,8%), Викторас Пранцкетис (3,1% и 3,2%), Виктор Успасских (3,1% и 1,5%), а замыкает десятку Вилия Блинкявичюте (2,5%, 2,0%).

По словам профессора университета Витаутаса Великого (VDU) Альгиса Крупавичюса, скачок рейтинга Г.Науседы объяснить легко - хотя он ещё не стал официально президентом, но всё равно ассоциируется с этим имеющим высокую степень доверия постом.

"Этого можно было подождать. Избранный президент обычно сразу взлетает на вершину рейтингов, и этот медовый период может длиться очень долго. Это связано с ожидания общества", - сказал он.

По словам политолога, рейтинг Д.Грибаускайте в начале срока её полномочий тоже стрельнул вверх. С другой стороны, он явно упал сегодня, и это связано, по мнению А.Крупавичюса, не только с утратой позиции.

"В последние годы Д.Грибаускайте очень критиковали по самым разным причинам. Если мы сравним рейтинг уходящего президента с выходным рейтингом Валдаса Адамкуса, то рейтинг В.Адамкуса был выше, чем предыдущий рейтинг Д.Грибаускайте. Я думаю, что нынешний спад в первую очередь связан с критикой", - говорит профессор VDU.

А.Крупавичюс с осторожностью оценивает подскочивший рейтинг И.Шимоните, которая вступила в борьбу, но проиграла во втором туре президентских выборов. По его словам, повышение рейтинга показывает, что у её популярности - стеклянный потолок.

"Результаты показывают, что рейтинг стабилен, он больше не поднимается, не растёт, завис. Это связано с тем, что она связана с партией консерваторов, которая имеет солидный электорат, но он действительно составляет гораздо меньше половины всех избирателей Литвы", - говорит А.Крупавичюс.

По словам руководителя Baltijos tyrimai Расы Алишаускене, по окончании выборов рейтинговые линии обоих кандидатов второго тура должны пойти в противоположных направлениях. По мнению социолога, доверие к Г.Науседе в ближайшие полгода должно расти, а вот И.Шимоните, ничего не делая, летом может свою поддержку и подрастерять.

"Позиция президента предоставляет очень большой кредит, поэтому результат Г.Науседы не только сохранится, но и в течение полугода будет увеличиваться. (...) Рейтинг И.Шимоните будет зависеть от того, что она будет делать, предпримет ли какое-то лидерство в партии, насколько проявит активность в средствах массовой информации. Поскольку она не занимает никакого поста, то рейтинг может ослабиться, эффект выборов за лето улетучится", - заверила Р.Алишаускене.

Другой кандидат на президентское кресло, премьер-министр С.Сквернялис, также растратил доверие общественности, которое упало на 2,9%. По мнению А.Крупавичюса, такое снижение является тенденциозным.

"Я бы сказал, что далеко идущие выводы делать нельзя, но опять-таки скорее заморожен (рейтинг - ELTA), больше не растёт. У рейтинга С.Сквернялиса имеется тенденция к постепенному снижению", - отметил декан факультета социальных наук VDU.

Между тем Р.Алишаускене не заметила падения доверия к С.Сквярнялису. Дескать, имея ввиду угрозы лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса выйти из власти, если С.Сквернялис не станет президентом, процентная доля премьер-министра "понизилась относительно немного, почти в пределах погрешности".

Согласно данным опроса, проведённого Baltijos tyrimai по заказу агентства Elta, в котором задавался вопрос "Каким литовским общественным деятелям вы доверяете больше всего?", кривые рейтинга других кандидатов в президенты менялись по-разному.

Например, рейтинг Вальдемара Томашевского вырос на 0,4% (с 1,4% до 1,8%), у Арвидаса Юозайтиса снизился до такого же размера (с 2,0% до 1,6%), Наглису Путейкису выразили доверие вдвое меньше респондентов, чем в прошлом месяце (с 2,8% до 1,4%), а у Миндаугаса Пуйдокаса этот показатель вырос почти вдвое (с 0,7% до 1,3%).

Рейтинг занявшего четвёртое место Витяниса Повиласа Андрюкайтиса также упал, но очень резко - с 2,6% до 0,9%.

По словам профессора VDU А.Крупавичюса, такое изменение в доверии политику показывает, что по окончании президентской кампании рейтинги возвращаются к повседневной жизни.

"Рейтинг В.П.Андрюкайтиса всегда был низким перед президентскими выборами. Он повысился, когда тот участвовал в предвыборной кампании, и вырос довольно значительно, но теперь, когда выборы явно проиграны, рейтинг возвращается к нормальному состоянию", - говорит политолог.

По мнению социолога, ситуация с В.П.Андрюкайтисом показывает, как быстро меняется оценка общественности, когда ты активный общественный деятель, а когда – уже нет.

"Во время кампании он был довольно активным, и напомнил о себе. Прошло больше месяца, но его в эфире больше уже нет. (...) Всё, он в командировке, никто его не видит и не вспоминает. Быстро исчез с глаз и из сознания. У общества память коротка, нужно постоянно напоминать о себе", - подчёркивает руководитель Baltijos tyrimai.

Респонденты занявшего последнее место в президентской гонке Валентинаса Мазурониса вообще не упоминали.

Всего в мае 2019 года респонденты назвали 80 общественных деятелей (месяц назад – 96). Пятая часть (20%) респондентов ответила, что таких общественных деятелей нет, или не ответили на вопрос.

Опрос проводился 27 мая - 9 июня 2019 г. В ходе исследования было опрошено 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился в 117 пунктах опроса.

Состав респондентов соответствует составу населения в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, национальности, типу населённого пункта.

Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования - до 3%.