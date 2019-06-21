В центре Вильнюса вырастает второй Перкункемис: жители паникуют, а застройщик пожимает плечами

В Вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, на улице Кярнавес, в скором времени начнётся строительство нового многоквартирного дома, в связи с чем среди жителей разгорелись нешуточные дискуссии. Жители Вильнюса говорят, что этот проект у них вызывает большую обеспокоенность, потому что он слишком интенсивный, не типичный для этого района, кроме того, может вызвать проблемы с парковкой.

Тем не менее, архитектор проекта заверяет, будто проект соответствует всем нормам, и жители Вильнюса не могут рассчитывать, что в центре города они будут чувствовать себя, словно живут в сельской местности.

Эксперты по вопросам недвижимости также отметили DELFI, что они не совсем согласны с позицией жителей.

Больше подходит для спальных районов

По данным портала citynow.org, на участках 15 и 17 по ул. Кярнавес запланировано сооружение 9-этажного жилого дома на 394 квартиры. Более подробная информация о проекте пока не предоставлена.

В редакцию обратился проживающий в Шнипишкес Антанас (его фамилия редакции известна - DELFI), который сказал, что два года назад он и другие жители участвовали в публичных обсуждениях проекта. По словам мужчины, жители не возражают против самого строительства, но хотят, чтобы развитие было гармоничным.

"В наших интересах, чтобы всё вокруг нас тоже шло хорошо. Я мог бы назвать другие примеры как очень хорошие – появляются эти дома, они не портят вид, и всё в порядке. Но сейчас возле нас появится дом на 394 квартиры", - негодует Антанас.

По его мнению, застройщик Anreka, который реализует этот проект, совершенно другой категории, и уже сейчас на строительной площадке царит хаос.

"Мы боимся, что в центральном районе, который является высшего класса, появится такой монстр, который больше подходит для спальных районов. Мы видим примеры того, как они (девелоперы - DELFI) исправляют брак, исправляют всевозможные ошибки, участвуют в судах", - перечисляет горожанин.

Его удивляет и возмущает, что мэрия позволила такому застройщику проводить строительные работы в таком месте, как Шнипишкес. По словам Антанаса, перед глазами возникнет красно-белое, выпадающее из контекста, строение.

Зелёные зоны станут парковочными площадками

В качестве одной из проблем он выделяет нехватку парковочных мест. Виленчанин напомнил, что вокруг расположено много бизнес-центров, но парковочных мест предусмотрено слишком мало.

"Появляется многоэтажное здание, цокольный этаж которого предназначен для коммерческого использования, но там нет ни одного наземного парковочного места. У них есть подземная парковка, как и в соседнем с нами доме.

Мы, разумеется, подняли этот вопрос, но ответ застройщиков прост - все фирмы должны будут выкупить место в подземной автостоянке. Это, конечно, абсолютная ерунда, все видят живые примеры: Шнипишкес - это один огромный паркинг, зелёные насаждения здесь абсолютно застроены", - возмущается Антанас.

По словам вильнюсца, застройщик огородил пространство, на котором можно поставить около 150 автомобилей. Он утверждает, что такое решение означает лишь то, что эти машины сдвинутся немного в сторону.

"Я не понимаю, как можно утверждать такой проект без наземной автостоянки. Где-то в новом месте, где развивается новый район, такие ошибки допустимы, но ведь ты видишь, что проблема уже существует, но позволяешь её ещё больше усугублять", - подчёркивает Антанас.

Мужчина подтвердил, что теоретически количество парковочных мест соответствует требованиям, но, по его словам, это не гарантирует, что работники близлежащих фирм не будут ставить свои автомобили где попало, потому что их нельзя заставить арендовать места.

"Часть нашего дома тоже коммерческая, и одни сотрудники фирм получают места для парковки, а другие нет. Множество сотрудников, которые не получили места, ставят автомобили у нас во дворе или по всему Шнипишкес во всех зелёных зонах. Так делать нельзя, но таких запущенных участков ещё очень много", - сказал он, добавив, что на том участке, где сейчас планируют построить многоэтажку, автомобили также раньше ставили.

Антанас сказал, что он вместе с другими жильцами сделал много замечаний строителям, но ни одно из них не было принято во внимание. Он уверяет, что у них не было возможности ознакомиться с окончательным проектом после того, как застройщик получил разрешение на строительство.

Проект осуществляется в соответствии с детальным планом

Дарюс Райла, архитектор и руководитель проекта ЗАО Anreka, утверждает, что все процедуры уже завершены и будет построен не 9-ти, а 7-этажный многоквартирный дом. Он также напомнил о том, что публичные обсуждения проводились два раза, жители в них участвовали, и об этом было много разговоров.

"На все вопросы были даны ответы, эта сказка может длиться бесконечно. Проект разработан, согласован, с жителями разговаривали очень долго как насчёт света, так и обо всём остальном", - сказал архитектор.

Д.Райла убеждён, что беспокоиться можно обо многом, но делать это нужно обоснованно. Он подчеркнул, что это частные участки с детальными планами, на которых разработчик может делать то, что хочет, если это соответствует нормам.

"Мы всё планируем в соответствии с детальными планами, все эти вещи были согласованы. На протяжении двух лет мы всё отлаживали и договаривались.

Сейчас людям, вероятно, это не нравится, потому что началось строительство - мы огородили территорию, которая была полностью запущена, там был беспорядок, все парковались, кто где хотел. После того как мы огородились, негде стало парковать машины, хотя гаражи и пустые. Видимо, этим они и недовольны", - прокомментировал Д.Райла.

Руководитель проекта указал, парковочных мест будет оборудовано столько, сколько потребуется. По его словам, жильцы окрестных домов сами не ставят свои машины на площадках, потому что не выкупают места, и оставляют прямо на газонах.

Д.Райла подчеркнул, что он не может нести ответственность за другие проекты в округе и парковочные места на территории всего района. Все вопросы решаются только для определённого объекта с конкретным количеством мест для парковки автомобилей.

Центр города не может походить на деревню

"Зелёные зоны оборудуют не предприниматели, не застройщики, они оборудуют их постольку, поскольку это возможно на существующем участке. Застройщик не может купить участок и там оборудовать зелёную зону - от такого бизнеса ничего не будет. Зелёные зоны могут быть оборудованы как самими жителями, так и муниципалитетом", - сказал архитектор. По его словам, жители могут собрать деньги, выкупить участок и оборудовать там зелёную зону.

Он также заверил, что на мотивированные вопросы жителей были даны ответы, произвели расчёты по пересмотру этажности здания в сторону уменьшения, хотя, по его словам, застройщик вовсе не обязан был это делать.

"Люди руководствуются эмоциями. Несколько человек, которые присутствовали при обсуждении, жаловались, что когда покупали квартиру, там была деревня и домики, паслись коровы! Эти коровы, конечно, в центре города не останутся. Город расширяется, и видение города - уплотнение, потому что Вильнюс не может бесконечно расширяться в стороны. Не может быть пустых, заброшенных участков и т.п.", - пояснил Д.Райла.

Один проект не изменит имидж района

Директор публичного предприятия Real Data и аналитик по недвижимости Арнольдас Антанавичюс говорит, что сложно однозначно оценивать данный проект, потому что речь идёт о центральной части города, чья логика говорит, что здесь требуется довольно интенсивная застройка, дабы как можно эффективнее можно было использовать инфраструктуру. И всё же показатель интенсивности проекта кажется ему не очень привлекательным, а по проекту 2017 года он оценивается в 2,4.

По словам А.Антанавичюса, такой показатель характерен для Перкункемиса, но не для гармонично развиваемых территорий. Как правило, в жилых районах, где предусмотрены 6-9-этажные здания, индекс интенсивности не должен быть выше 1,6.

"Один проект, безусловно, не испортит имидж Шнипишкес, но и, вероятнее всего, не придаст ему никакой дополнительной ценности, потому что все мы прекрасно знаем, что если микрорайон становится перенапряжённым и чрезмерно уплотнённым, он теряет свою привлекательность, а жильё – свою ценность.

С другой стороны, такой уплотнённый проект позволяет построить больше площади, и если это означает, что рынку будут предложены более дешёвые квартиры, то, возможно, это тоже не самый худший вариант, потому что на рынке не хватает жилья в хорошем месте и по доступной цене", - говорит А.Антанавичюс.

Аналитик сказал, что такие проекты на рынке обычно отличаются более низкой ценой, так как они ориентированы на максимальную застройку. Это означает, что качество жизни, престиж и другие вещи остаются на втором плане.

"Это может иметь различное влияние на соседние объекты – всё очень сильно зависит от контекста. Например, на данный момент в этом месте имеются заброшенные поля, а после реализации проекта будет обустроена среда, оборудованы детские игровые площадки и так далее. В таком случае должна возрасти стоимость и соседних объектов. Однако, если осуществляемый по соседству проект затрудняет жизнь - например, не хватает парковочных мест, нехватка социальной инфраструктуры и т.д., то это снижает стоимость соседнего жилья.

Я думаю, что в данном случае один проект не окажет большого влияния, но немного беспокоит тот факт, что этот проект может создать прецедент для других уплотнённых проектов, и тогда опасность превращения в Перкункемис-2 увеличится", - поделился своими мыслями А. Антанавичюс.

Он заметил, что в настоящее время в Шнипишкес есть множество проектов - как успешных, так и не очень - но это пока не повлияло на общий имидж этого микрорайона. Однако было бы желательно, чтобы такая перспективная территория развивалась ответственно и с наличием видения.

По сведениям аналитика, в Шнипишкес больше подобных проектов, которые так сильно уплотнены, не планируется. Он заверил, что другие застройщики готовы поддерживать нормальные показатели интенсивности, поэтому бояться за перспективы Шнипишкес, скорее всего, не следует.

Отлично, что в центре появляется доступное жильё

Миндаугас Статулявичюс, директор Литовской ассоциации развития недвижимости (LNTPA), заверил, что плотность и высотность проекта в первую очередь определяются ценой участка и возможностью построить то или иное здание в соответствии с документами территориального планирования, действующими на данной территории.

"Интенсивность проекта, вероятно, была обусловлена стоимостью участка и инфраструктуры, которую пришлось там проложить. Чтобы окупаемость была целесообразной, приходится строить более интенсивный проект. Если бы это там было невозможно, то разрешение на строительство просто не выдали бы", - заявил М.Статулявичюс.

По его словам, другие застройщики тоже всегда строили рядом с более высокими и интенсивными зданиями, и они постепенно приспосабливались к окружающей среде Шнипишкес.

"Люди часто хотят, чтобы вокруг не было ничего, чтобы оставалась зелёная зона, где они могли бы ставить машины или игрались дети.

Но Шнипишкес является одной из самых дорогих территорий Вильнюса, расположенной недалеко от нового центра города, где развитие недвижимости является привлекательным, поскольку находится близко к потребителям.

Есть люди, которые работают в бизнес-центрах и хотят жить рядом со своим местом работы", - сказал эксперт, добавив, что город как раз нужно уплотнять, побуждая людей жить ближе к своей работе, чтобы максимально минимизировать транспортные потоки.

М.Статулявичюс сказал, что попрекать застройщика за то, что он строил дома в пригороде, а теперь делает это в центре города, не стоит. По его мнению, это как раз хорошо и приветствуется, так как более доступное жильё появляется и в центральной части города.

"Все говорят, что из Перкункемиса далеко ехать, пробки, нет парковочных мест, отсутствуют решения для общественного транспорта, всё плохо. Но если жильё с хорошим соотношением цены и качества появится в центральной части города, то не думаю, что это плохо, такие вещи следует рассматривать благожелательно, как более конкурентную среду", - объясняет М.Статулявичюс.

По его мнению, говорить, будто Шнипишкес превращается в Перкункемис, было бы очень недальновидно и слишком резко. М.Статулявичюс заверил, что плохого качества, плохой планировки жильё в Шнипишкес просто не станут покупать, поэтому застройщику придётся предлагать жильё действительно высокого класса.

Станет цивилизованным районом

На вопрос о том, сократит ли этот проект и без того небольшие зелёные пространства в Шнипишкес, а также не обострит ли ещё больше проблему парковки в этом районе, менеджер по развитию города Вильнюса Миндаугас Пакалнис ответил, что он наведёт порядок в Шнипишкес.

"Там намечено продлить улицу Кярнавес, имеется действующий детальный план, и на обсуждаемом месте всегда планировалось строительство жилого дома. Вместе с этим проектом рядом с будущей улицей Кярнавес создаётся большая зелёная зона. Инвестор взял на себя обязательства по обустройству там зелёного пространства.

Это обычный конверсионный проект в Шнипишкес. Я понимаю, что возмущаются люди, которые живут в тех административных зданиях, где они не очень могли бы жить в принципе, потому что помещения не приспособлены, и условия их жизни в этом месте изменятся.

Но оставить всё как есть нельзя потому, что более эффективная эксплуатация и реструктуризация территории Шнипишкес является одной из стратегических задач города", - прокомментировал М.Пакалнис.

По его словам, в дополнение к этому проекту будет создано общественное пространство, налажен общественный транспорт. Те места, которые сейчас больше используются для стоянки автомобилей, превратятся в цивилизованный район.