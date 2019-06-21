ФОТО: в Каунасе открылся магазин Depo

Латвийская розничная сеть торговли стройматериалами Depo DIY в пятницу в Каунасе открыла новый магазин.

В магазин, разместившийся у Западного объездного пути, как заявляли ранее, было инвестировано около 15 млн евро.

Это уже пятый магазин Depo в Литве. В прошлом году два магазина были открыты в Вильнюсе, также они работают в Паневежисе и Клайпеде.

По сообщениям СМИ, ещё один магазин в Каунасе планируют начать строить во второй четверти 2019 года и завершить через год. Второй магазин Depo в Каунасе планирует разместить на территории авторынка, на 4 участках, общая площадь которых составляет 10 гектаров.

По данным rekvizitai.lt, в апреле 2019 года в Depo работали 816 человек, средняя зарплата которых составляла 1224 евро.