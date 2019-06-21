После праздника Ивана Купалы ожидается волна испорченных телефонов: как защитить свой?

По мере приближения длинных летних выходных Ивана Купалы, центры технического обслуживания мобильных телефонов уже готовятся к ежегодному наплыву испорченных телефонов. По словам технических экспертов, после этого праздника количество клиентов, чьим смартфонам необходим ремонт, удваивается.

"Во время Ивана Купалы не только растет количество поломок, но и меняется их характер. Наибольший ущерб для смартфонов представляет не разбитый экран, а намоканием, перегрев на солнце, попадание пыли и песка", - говорит Эвалдас Виселга, руководитель центра технического обслуживания телефонов Smart Master, принадлежащего Tele2.

Он также делится несколькими советами, как же обезопасить свой телефон.

1. Водонепроницаемость: от 0 до 8

Новейшие смартфоны часто водонепроницаемы, но именно влажность телефонов является одной из самых распространенных поломок после выходных Ивана Купалы. Это связано с тем, что, по словам г-на Виселги, водонепроницаемость, о которой говорят производители телефонов, находится на рызных уровнях: в одном случае телефон защищен только от дождевых капель, а в другом - от погружения в воду.

Хорошей новостью является то, что реалистическую влагостойкость можно проверить, взглянув на двузначный IP-код в его технических характеристиках. Первая цифра показывает, насколько телефон устойчив к пыли, а вторая - влажности. Последняя цифра может варьироваться от 0 (без защиты) до 8 (максимальная защита).

2. Костры на Ивана Купала и солнце - одинаково опасны

В теплое время года солнце греет сильнее, поэтому не следует оставлять свой смартфон на жаре на слишком долгое время. Нагревание может быстро повредить аккумулятор и сократить срок его службы. Другие телефонные микросхемы и экран не являются исключением - они могут даже отклеиться под воздействием прямых солнечных лучей.

Обратите внимание, чтобы на улице ваш телефон не «запекался» на солнце, старайтесь держать его в тени или прикрывать чем-то. Кроме того, в жаркий день не оставляйте смартфон в автомобиле, особенно на открытой и освещенной солнцем поверхности, а вечером держите подальше от открытого огня.

Кроме того, рекомендуется выбирать более светлые чехлы для телефонов в течение летнего сезона, чтобы отражать свет и уменьшать вероятность перегрева.

3. Хитрый враг - песчаный пляж

Казалось бы, что может произойти с телефоном, когда вы лежите на лежаке или полотенце на пляже? Мелкий, рыхлый песок - один из факторов, который может повредить ваше устройство. Держа его в негерметичном и небезопасном месте, стоит быть готовым к тому, что песчинки могут попасть не только на поверхность телефона, но и в его трещины. Особенно опасно, если песок попадает в зарядное отверстие. Кроме того, песок похож на наждачную бумагу, которая может поцарапать не только экран телефона, но и его камеру, заднюю часть корпуса.

Если вы решили взять свой телефон на пляж, вы должны позаботиться о его безопасности. Сначала нанесите защитную пленку на экран, желательно из закаленного стекла. Не забывайте другую сторону телефона. Для ее защиты, так же, как и от воды, идеально подходит специальных чехол без полостей для кнопок или зарядного устройства.