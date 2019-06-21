Litgrid: инвестиции Литвы в синхронизацию – самые большие

В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями континентальной Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве предстоит инвестировать больше всех в регионе – около 650 млн евро, однако на тарифы электроэнергии это существенно не повлияет, говорит руководство осуществляющей проект компании Litgrid.

"У нас есть общий бюджет, и он составляет 1,5 млрд евро. Первый этап уже утвержден, и из 432 млн евро мы получили 323 млн евро финансовой помощи в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF) (все страны Балтии – BNS). Мы планируем, что интенсивность финансирования и второго, и третьего этапов будет такой же", – сказал на пресс-конференции в пятницу глава правления Litgrid Римвидас Штилинис.

По его словам, на втором этапе финансирования самых больших капиталовложений потребует новая морская перемычка с Польшей Harmony Link.

"По нашим расчетам, общие инвестиции в Harmony Link составят 850 млн евро (...) Третий этап связан исключительно с синхронными компенсаторами", – сказал Р. Штилинис.

Общая стоимость второго и третьего этапов составит 1,075 млрд евро, а часть Литвы в 2019-2028 годах на всех трех этапах составит 650 млн евро.

"Наша цель, чтобы не было заметного повышения тарифа. Мы распределяем эти 650 млн евро во времени. Тариф передачи должен оставаться практически стабильным", – объяснил глава правления Litgrid.

В четверг в Брюсселе был утвержден важный для синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы календарь работ, процесс планируется завершить к 2025 году.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас подчеркивает, что страны Балтии договорились, что после реализации проекта торговля электроэнергией с третьими странами вестись не будет.

"Как и написано в соглашении, после синхронизации не остается инфраструктуры для торговли", – сказал в пятницу Ж. Вайчюнас.

Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link. Также запланированы другие инфраструктурные работы.