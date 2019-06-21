Страны Балтии и Польша утвердили календарь синхронизации ЛЭП с Европой

В четверг в Брюсселе руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии (ЕК) утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.

"Соглашение подписано", – сказала BNS представитель президента Литвы Дали Грибаускайте по связям с общественностью Живиле Диджгальвене.

В соглашении предусматривается, что синхронизация должна быть реализована самое позднее к 2025 году, а ЕК будет участвовать в переговорах с Россией и Белоруссией с целью слаженного отключения.

В политических вехах предусмотрено завершение к 2020 году оценки инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который усилит мощности передачи электроэнергии, а также завершение финансирование связанного с этим укрепления внутренних сетей.

Конкурс прокладки кабеля должен быть объявлен в 2021 году, а прокладка должна начаться в 2023 году.

В документе также говорится, что к 2021 году должны быть обеспечены системные мощности для синхронизации, в этом же году должны быть приняты к эксплуатации автотрансформаторы в литовском Алитусе.

Д. Грибаускайте заявила, что это соглашение является более конкретным, чем подписанные ранее документы по синхронизации.

"Ранее были политические обещания, декларации, а это документ реализации, который четко предусматривает, когда начинаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", – сказала Д. Грибаускайте журналистам.

Аудиозапись ее выступления распространила пресс-служба президента.

В июне Балтийские страны планировали провести испытания работы системы ЛЭП в изолированном режиме, однако Латвия и Эстония решили отложить его на неопределенный срок.

Президент подчеркнула, что это обусловили технические, а не политические причины.

Лидеры стран региона и ЕК подписали соглашение накануне саммита ЕС.

Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.