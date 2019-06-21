Президент Литвы предупреждает, что влияние лидеров стран ЕС при разделе постов падает

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, что влияние лидеров стран Евросоюза на переговорах о высших постах снижается, поскольку инициативу переняли крупнейшие европейские партии.

"Если это будет лишь дележ (постов между) политическими партиями, то это значительное отклонение от европейских договоров и, таким образом, роль Совета руководителей ЕС руками тех же руководителей принижается", – сказала Д. Грибаускайте журналистам в Брюсселе.

В четверг вечером руководители ЕС должны обсудить то, кому должен достаться пост председателя Еврокомиссии, руководителя по внешней политике ЕС и прочие посты.

Лидеры стран стремятся контролировать процесс назначения и при разделении высших постов сохранить баланс между мужчинами и женщинами, Западом и Востоком, малыми и крупными государствами блока.

Д. Грибаускайте сказала, что если будет разрешено вести переговоры о постах только крупнейшим фракциям Европарламента, то "этот баланс сейчас совершенно не выдерживается".

Дискуссии на саммите осложняет и то, что сразу руководители, представляющие даже несколько европейских политических семей, могут наложить вето на выдвижение руководителя Еврокомиссии Европарламенту. По этой кандидатуре не могут договориться два гиганта ЕС - Франция и Германия.

Дополнительное замешательство создает и то, что по поводу своего кандидата в руководители ЕК не могут договориться и четыре фракции ЕП, формирующие коалицию.

Д. Грибаускайте сказала, что до начала переговоров о постах в четверг "неизвестности и хаоса" столько же, сколько было и до этого.

Один из возможных кандидатов на пост главы ЕК - европарламентарий, консерватор из Баварии Манфред Вебер, который возглавляет фракцию Европейской народной партии (христианских демократов), получившей наибольшее количество мест в ЕП.

Однако ему не удалось склонить на свою сторону Прогрессивный альянс социалистов и демократов Франца Тиммерманса или фракцию либералов "Обновим Европу", которая поддерживает конкурирующего кандидата в комиссары из Дании Маргрете Вестагер.

Окончательную кандидатуру должны одобрить минимум 21 из 28 лидеров ЕС и большинство членов ЕП, состоящего из 751 депутата.