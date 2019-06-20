Литва приветствует прогресс в расследовании катастрофы самолета MH17

МИД Литвы в четверг приветствовало прогресс, достигнутый международной следственной группой по обстоятельствам катастрофы малоазийского лайнера над Восточной Украиной.

В среду группа следователей, под руководством голландцев, заявила о подозрениях в том, что лайнер авиакомпании Malaysia Airlines с номером рейса MH17 был сбит в 2014 году связанными с российской армией и разведкой россиянами Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым, а также украинцем Леонидом Харченко.

Их считают ответственными за доставку из России в Украину системы "Бук", из который была запущена ракета, сбившая самолет.

"Литва поддерживает дальнейшую работу экспертов объединенной следственной команды по установлению всех лиц, ответственных за преступление, включая тех, кто командовал, осуществлял приказы и иным образом сотрудничал в доставке "Бука" – говорится в заявлении МИД.

"Все преступники должны быть идентифицированы и привлечены к уголовной ответственности", – говорится в нем.

Литва также призвала Россию сотрудничать со следователями и осуществляющей уголовное преследование прокуратурой Голландии.

Москва утверждает, что обвинения в этом деле являются необоснованными и политически мотивированными.