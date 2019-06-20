Расследование DELFI: на счёт предприятия бизнесмена Борисова текут литовские деньги

Cкандальный бизнесмен, пытавшийся в годы правления президента Роландаса Паксаса попасть в президентский дворец, Юрий Борисов сегодня больше всего времени проводит в России. Однако у связываемого с российской военной промышленностью бизнесмена в Литве есть предприятие. DELFI выяснил, как оно без проблем побеждает в конкурсных закупках Литовской армии и Службы охраны государственной границы.

Предприятие работает с прибылью

Ю. Борисов в Литве – личность хорошо известная. Он был щедрым финансовым спонсором кандидата в президенты Роландаса Паксаса. После победы на выборах Р.Паксас предоставил своему спонсору гражданство Литвы и даже назначил своим заместителем.

После обвинения в адрес Р.Паксаса дела его бывшего соратника Ю. Борисова в Литве, казалось бы, пошатнулись. Теперь его чаще можно встретить в России, чем в Литве. Когда-то часто появлявшегося в Литве бизнесмена сейчас отождествляют с российскими службами и военной промышленностью.

Несмотря на этом, он в городе Кармелава Каунасского района владеет закрытым акционерным обществом – авиационной компанией Aviabaltika.

Центру реестров предприятие указало такие свои цели: ремонт, экспорт и реэкспорт всех типов вертолетов, самолетов, а также их запасных деталей и оборудования, торговля гражданской техникой. Также указаны и такие виды деятельности: аренда используемых в воздухоплавании приборов и оборудования; производство осветительного оборудования для самолетов и др.

Как указано в предоставленных центру реестров документах, обязанности генерального директора предприятия исполняет Викторас Бразайтис. Он управляет предприятием с 2006 года. До 2005 года руководителем предприятия был Ю. Борисов.

Jurijus Borisovas Foto: Augustas Didžgalvis

Правда, Центр реестров указал, что единственным акционером этого предприятия является Ю. Борисов.

В отчете о доходах предприятия указано, что в 2017 году доход предприятия составил 194533 евро. В 2016 году предприятие достигло еще лучших результатов. Доход был больше – 251215 евро.

Предприятие Ю. Борисова обучает летать литовских пограничников

DELFI проверил, как у предприятия Ю. Борисова идут дела с публичными закупками. Из данных, объявляемых Службой конкурсных закупок, видно, что ЗАО Aviabaltika является победителем публичных закупок Службы охраны государственной границы Литвы и Литовской армии.

С СОГГЛ 15 ноября 2016 года был заключён договор на услугу практического обучения пилота вертолета. Подписанный договор действовал до 15 мая 2017 года. Стоимость покупки 74295 евро.

В договоре написано, что Aviabaltika обязывается обучить пятерых учеников СОГГЛ. Были заключены и другие договоры.

Постоянный клиент предприятия Ю. Борисова – Литовская армия

В 2016 году с этим предприятием четыре договора заключила и Литовская армия. За 735039,73 евро Литовская армия в том году купила у компании услугу на капитальный ремонт двух двигателей M-601D. Заключались и другие договоры. С 2008 года Литовская армия подписала с предприятием более 20 договоров. Чаще всего покупали услуги ремонта или запасные части для самолетов.

В 9 случаях в конкурсе участвовал лишь один поставщик. Также были выдвинуты три претензии.

Армия: список поставщиков ограничен

Не возникает ли угроза национальной безопасности, если литовские пограничники и армия покупают услуги у предприятия, акционер который отождествляется с российской военной промышленностью? Это DELFI спросил у самих проводящих закупки организаций.

Представитель Литовской армии Лаймис Братикас согласился, что возможные связи поставщиков с российскими учреждениями все же могут вести за собой определенный риск.

"Отвечая на заданный вами вопрос, подтверждаем, что упомянутое предприятие выполняет заказы Литовской армии. Как известно, в данное время военно-воздушные силы для военных и спасательных операций используют вертолеты Ми-8 российского производства, и список компаний, которые способны выполнить обязательные услуги или предоставить детали, ограничен. Возможные связи поставщиков с российскими государственными учреждениями в общем смысле могут быть фактором риска для безопасности – в каждом конкретном случае риск оценивается и контролируется", – заявил представитель армии.

Также он пояснил, что при возникновении вопросов насчет доверия поставщикам проводятся консультации с другими государственными учреждениями, владеющими большей информацией.

"Все закупки Министерства обороны и Литовской армии выполняются, руководствуясь законом Литовской Республики о публичных закупках, выполняемых в области обороны и безопасности, и законом о публичных закупках, в которых предусмотрены все условия, процедуры и требования. При оценке доверия предприятию Депо по ремонту вооружений и техники Вооруженных сил обращает внимание на предоставляемую информацию об утративших доверие поставщиках. Также, при необходимости, могут проводиться консультации с другими государственными ведомствами. В каждом случае дополнительно оценивается чувствительность объекта закупки и возможные угрозы национальной безопасности", – информировал Л.Братикас.

Также он добавил, что что эти проблемы вскоре должны исчезнуть, поскольку армия вскоре собирается приобрести новые западные вертолёты. И тогда якобы будет легче найти поставщиков.

Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Foto: Alfredas Pliadis

"Министерство обороны стремится скорее отказаться от эксплуатации вертолетов Ми-8 и перейти к западной платформе вертолётов. Для этого уже запланированы необходимые средства и идёт осуществление нового проекта. Заканчивается этап анализа рынка", – изложил Л. Братикас.

Пограничники удовлетворены качеством услуг Aviabaltika

Если сотрудничество Литовской армии с компанией Aviabaltika подвергается определенному сомнению, рассматриваются способы приобретения новых вертолетов для расширения круга потенциальных поставщиков, то в Службе охраны государственной границы Литвы не считают, что общение с предприятием может быть вредоносным и нести угрозу национальной безопасности.

"В законе об общественных закупках не было основания отказать предприятию из-за его угрозы национальной безопасности или репутации. В обычном и предписанном правовыми актами порядке осуществлялся упрощённый открытый конкурс. Aviabaltika предложила самую низкую цену и соответствовала квалификационным требованиям, поэтому отклонить предложение не было никакого основания", – заявил руководитель отдела профилактики СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

Кроме этого, представитель СОГГЛ не поскупился и на добрые слова в адрес предприятия Ю. Борисова. По его словам, СОГГЛ удовлетворяет качество услуг предприятия. "Проведенное обучение было полезным участвовавшим в них представителям СОГГЛ, качество услуг было на подходящем уровне и соответствовало нуждам СОГГЛ. Боучение было проведено квалифицированно и вовремя", – пояснил представитель СОГГЛ. На вопрос, не угрожает ли сотрудничество пограничников с этим предприятием национальной безопасности, Г. Мишутис ответил: "В каждом конкретном случае СОГГЛ оценивает объект закупки и возникающий из-за этого риск. В данном случае при покупке практического обучения пилота-любителя, с учётом его содержания и специфики, угрозы из-за объекта этой закупки не было".

Г. Мишутис уверяет, что отказать предприятию из-за репутации не было возможности.

"При выполнении публичных закупок репутация предприятий важна, однако во время действияобсуждаемого договора купли-продажи, то есть в 2016 году, действовавший закон о публичных закупках не предусматривал (кстати, и сейчас не предусматривает) основания отклонения из-за доверия и репутации. Предложение поставщика Aviabaltika было изучено, и отклонить его не было основания по ч. 2 ст. 39 закона о публичных закупках. Доверие поставщику оценивается при выполнении закупки в области обороны и безопасности, однако к этому объекту закупки не применяется закон Литовской Республики о публичных закупках, выполняемых в области обороны и безопасности", – прокомментировал Г. Мишутис.

Руководитель Aviabaltika: Ю. Борисов – рядовой российский пенсионер

Насчёт угроз национальной безопасности DELFI поинтересовался и у самого предприятия Ю. Борисова, которое удовлетворяет запросы Литовской армии и пограничников.

Foto: DELFI / Valdas Kopūstas

Генеральный директор предприятия В.Бразайтис заявил, что компания побеждает в конкурсе закупок лишь потому, что профессионально работает. Правда, добавил, иногда и потому, что список предприятий, предоставляющих такие услуги в Литве, – очень короткий.

"ЗАО Aviabaltika работает с 1991 года, область нашей деятельности – ремонт вертолетов, поставки их запасных частей и обучение пилотов и технических специалистов. Это – требующие очень высокой квалификации работы, и наши сертифицированные специалисты их прекрасно выполняют. Авиационный рынок в Литве очень узок, поэтому мы и конкурируем лишь друг с другом. Победу в конкурсах закупок определяет цена выполнения соответственных работ, профессионализм и время ремонта. Иногда выигрываем мы, иногда коллеги", – заявил В. Бразайтис.

Он отрицает любые связи Ю. Борисова с российскими ведомствами и военной промышленностью. "Говоря о нашем акционере Юрии Александровиче Борисове, родившимся 17 мая 1956 года, можем упомянуть, что, к сожалению, о нём распространяется очевидная неправда. Он никогда не был "генеральным директором холдинга Министерства обороны России". Так, в правительстве России есть Борисов Юрий Иванович, родившийся 31 декабря 1956 года, однако это не наш акционер, а его тезка, отличается лишь отчество, дата рождения, и, конечно, внешность. Наш акционер в данное время является просто российским пенсионером", – заявил В. Бразайтис.

Расследование будет продолжено.