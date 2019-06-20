Жители Литвы во время зарубежных поездок в этом году потратили 191 млн евро

Во время зарубежных поездок туристы из Литвы в первом квартале этого года потратили 191 млн евро – на 2,5% больше, чем в январе-марте прошлого года.

В первом квартале во время зарубежных поездок один турист из Литвы потратил в среднем 477,5 евро (в январе прошлого года – 473,3 евро), сообщил Департамент статистики.

Число поездок литовских туристов за рубеж в этом году увеличилось на 1,6% до 400,1 тыс. Частные поездки составили 73% всех поездок за рубеж, деловые поездки – 27%.

В первом квартале этого года за рубеж выезжало 296,2 тыс. жителей страны или на 8,5% больше, чем за такой же период 2018 года.

В первом квартале этого года преобладали поездки в Великобританию (43 тыс. или 10,7% всех поездок), Беларусь (40,6 тыс или 10,1%), Польшу (32,5 тыс. или 8,1%), Латвию (29,8 тыс. или 7,4%), Германию (28,7 тыс. или 7,2%) и Египет (26,7 тыс. или 6,7%).