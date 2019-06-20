Грибаускайте наложила вето на закон о праве иметь оружие в военное время

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг наложила вето на закон, который, по ее словам, может ограничить права граждан иметь оружие во время чрезвычайной ситуации или во время войны.

В принятом Сеймом законе предусмотрено, что оружие и боеприпасы временно изымаются или реквизируются у их владельцев в порядке, установленном законами о чрезвычайном положении и военном положении.

Д. Грибаускайте говорит, что "такое правовое регулирование создает предпосылки для временного изъятия оружия и боеприпасов у всех лиц, которые владеют им на законном основании, во всех случаях после введения чрезвычайного или военного положения".

Президент предлагает, чтобы во время чрезвычайного или военного положения или после объявления мобилизации оружие и боеприпасы должны оставаться у их законных владельцев, а могут изыматься или реквизироваться лишь в исключительных случаях – если это оружие или боеприпасы понадобятся вооруженным силам Литвы или если появится информация о том, что они могут быть использованы для совершения преступных деяний.