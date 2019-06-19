В запломбированных мешках почты России литовские томоженники обнаружили контрабанду

Ночью с воскресенья на понедельник таможенники литовского пропускного пункта Медининкай остановили грузовой микроавтобус, который задекларировал посылки, перевозимые из России в Калининградскую область. После проверки мешков с предполагаемыми посылками, таможенники обнаружили в них 389 кг водопроводного табака. Автомобиль и водитель арестованы, начато досудебное расследование.

Грузовой микроавтобус Fiat Ducato, которым управлял гражданин России И.К., прибыл пункт пропуска Мединкинкай из Беларуси 16 июня около 23:30. Водитель сообщил, что перевозит сумки с почтой в Калининградскую область.

Несмотря на то, что мешки действительно были запломбированы пломбами почты России, во время проверки таможенники в некоторых из них заметили древесные опилки. После более детальной проверки с использованием рентгеновской системы выяснилось, что некоторые из них на самом деле были набиты древесными опилками, другие - ношенной одеждой, а в остальных матоженники обнаружили 7 780 упаковок (389 кг) водопроводного табака.

Их стоимость, исключая НДС, составляет около 39 тысяч евро, сообщила Криминальная служба таможни.

Водителю микроавтобуса грозит до 8 лет лишения свободы.