Для тысяч лесовладельцев в Литве готовят новый налог

Вновь оживает вопрос вырубки лесов. На этот раз дискуссии были вызваны представленными Министерством окружающей среды новыми поправками к Закону о лесе, предусматривающими тотальное налогообложение владельцев лесов в зависимости от площади управляемых лесов.

Между тем одна из ассоциаций лесовладельцев подозревает, что мелкие владельцы будут вынуждены продавать свои леса крупным, в то время как другая убеждена, что небо вовсе не рушится и налог выгоден.

Как обстоят дела сейчас и что хотят изменить

Действующий с 2015 года порядок предусматривает, что управляющие лесами уплачивают в государственный бюджет обязательный 5-процентный налог с доходов от продажи необработанной древесины и не срубленного леса. Эти средства используются для общих потребностей лесного хозяйства, таких как инвентаризация и учёт лесов, организация и обслуживание систем противопожарной защиты, оказание помощи и ликвидация последствий стихийных бедствий, массовых заболеваний и очагов вредителей, а также на техническое обслуживание и ремонт лесных дорог, связанных с лесным хозяйством систем дренажа.

Министерство окружающей среды подсчитало, что вклад частных лесовладельцев в Общую программу финансирования нужд лесного хозяйства является особенно значительным, и достигает 35% бюджета программы (т.е. почти 4,5 млн евро).

Однако в подготовленной Министерством окружающей среды презентации говорится, что применяемый в настоящее время налог "не поощряет лесовладельцев к ведению экономической деятельности, не стимулирует более рациональное формирование лесных угодий, что тормозит развитие частного лесного хозяйства".

Поэтому в ведомстве пришли к выводу о необходимости совершенствования системы путём "уменьшения финансового бремени для ведущих активную экономическую деятельность частных лесовладельцев, и это уменьшение компенсировать за счёт налогообложения тех лесовладельцев, которые с точки зрения стоимости их лесов и экологических ограничений, которые они применяют, имеют потенциал для экономической деятельности".

Поэтому вместо данного налога предлагается установить ежегодный платёж в государственный бюджет, который будет рассчитываться из среднего потенциального дохода на гектар леса, принадлежащего на праве собственности.

"Потенциальный доход с одного гектара (с него будет исчисляться налог) получается путём умножения средней интенсивности использования леса на среднюю цену не срубленного леса, которая должна устанавливаться один раз в год", - указывается в презентационных слайдах Министерства окружающей среды.

Здесь же приводится и пример того, сколько будет платить владелец частного леса, имеющий 10 га леса в Утянском районе. Леса Утянского района согласно Генеральному плану территории Литовской Республики отнесены к зоне средней интенсивности леса. Владелец такого леса должен будет в текущем году уплатить 70 евро.

Министерство охраны окружающей среды в обоснование данной поправки к закону утверждает, что это побудит лесовладельцев к более активной экономической деятельности в лесах, в том числе и к принятию решения о том, стоит ли проводить вырубку древостоев меньшей ценности.

"Учитывая, что предлагаемый налог обязаны будут платить и владельцы лесов, которые не занимаются хозяйственной деятельностью, но имеющие к этому потенциал, то такой налог будет стимулировать рынок лесных площадей и создавать предпосылки для более рационального формирования лесных владений, уменьшит налоговую нагрузку на лесовладельцев, ведущих постоянную деятельность, а это будет способствовать развитию частного лесного сектора", - поясняет Министерство окружающей среды.

DELFI обратилась к Министерству окружающей среды за более широким комментарием, но ведомство не успело ответить на вопросы.

Леса придётся вырубать или продавать

Альгис Гайжутис, председатель Литовской ассоциации лесовладельцев и землевладельцев, отмечает, что эта поправка к закону, стимулирующая экономическую деятельность или, другими словами, вырубку лесов, фактически может побудить мелких собственников продавать свои владения крупным субъектам.

Algis Gaižutis Foto: Asmeninins albumas

Ассоциация в своём обращении к министерству указывает, что такой налог вызовет колебания цен на лес и ускорит концентрацию собственности на лесные земли.

"Это нелогичный закон, который для мелких лесовладельцев станет "законом вырубки лесов". Если нынешний, действующий с 2015 года, карательный налог, наказывает занятых экономической деятельностью владельцев, то новый заставит каждый год платить за рассчитанный теоретически потенциальный доход даже когда использование леса невозможно.

Так что единственным следствием этого окажется, что владельцы лесов будут вынуждены отказываться от своего леса, ибо, продав его, им не потребуется платить ежегодный налог. Владельцы не могут постоянно заниматься хозяйственной деятельностью в небольших и мелких хозяйствах, потому что такой возможности у них нет", - прокомментировал он DELFI.

А.Гайжутис добавляет, что, как ему представляется, существует некоторый интерес к тому, чтобы не занимающиеся хозяйственной деятельностью были принуждены продавать свои леса. Он также убеждён, что такой новый налог только увеличит административное бремя, так как для этого потребуется ввести ежегодную декларацию леса, в которой будут фиксироваться все изменения в лесном секторе.

"Кроме того, предлагаемые налоговые решения увеличат административные расходы и налоговую нагрузку, поскольку даже при наличии нескольких десятков гектаров леса (средняя площадь лесного владения - 3,4 га) владелец не сможет осуществлять постоянную лесохозяйственную деятельность и получать годовой доход, но будет нести ежегодные расходы", - отмечается в обращении ассоциации.

В момент публикации статьи редакцией был получен комментарий министра окружающей среды Кястутиса Мажейки, в котором более подробно рассказывалось о новом налоге. В частности, и о том, что будет возможно подписать определённые соглашения о применении налога.

"Мы планируем не применять налог к владельцам лесов до 1 га и к тем, чьи леса попадают в охраняемую зону. Планируется также подписать договоры с владельцами лесов, которые обязуются беречь и не вырубать лес, поэтому они тоже не будут облагаться никакими налогами", - прокомментировал К.Мажейка.

Поскольку эти средства будут использоваться как для мониторинга лесных пожаров и последствий стихийных бедствий, так и для обслуживания лесных дорог, А.Гайжутису задали вопрос, должны ли все владельцы лесов вносить свой вклад в это дело. Однако он убеждён, что все налогоплательщики уже способствуют этому.

"Финансирование этих нужд производится из налогов, которые и без того платят все граждане. Они и должны быть использованы на это. У нас же имеет место такой парадокс, по которому правительство уже обратилось в Конституционный суд, причём, в тот же день, когда Министерство окружающей среды направило упомянутый выше законопроект на согласование. Обращение в КС касается соответствия Конституции формирования специальных фондов и ведомственных программ, создаваемых на основании специальных законов (включая Закон о лесах Литовской Республики).

Этот налог как бы дублирует тот, который мы все платим. Ведь на лесные дороги мы все платим через топливо для автомобилей, за сам автомобиль, через дорожный налог, грузоперевозки, разрешения и так далее. В конце концов, цель и заключалась в том, чтобы все дороги были ухожены. Из этих всеми уплачиваемых налогов, часть которых идёт на программы развития дорог, выделяются и средства на обслуживание лесных дорог.

Лесничество обязано ухаживать за лесными дорогами, но все деньги, внесённые в бюджет посредством налогов, в установленном порядке могут быть использованы только для обслуживания дорог, проходящих через государственные леса. И вместо того, чтобы навести порядок в бюрократической формальной системе, взимается ещё один налог, собранные с которого деньги снова не могут быть использованы на уход за дорогами, пока не будут переданы какому-либо ведомству или муниципалитету.

Следовательно, ключевой вопрос управления лесами - это не нехватка денег, а недостаток понимания, потому что необходимо без участия хозяев решать проблему совместно используемых дорог", - прокомментировал А.Гайжутис, заявив, что наряду с общей налоговой системой Министерство окружающей среды хотело бы иметь свою ещё и свою собственную.

Методика не удовлетворяет, но налоговый принцип верен

Ассоциация частных лесовладельцев придерживается противоположного мнения. Его директор Айдас Пиворюнас DELFI отметил, что сам налог будет полезен, но методология расчета должна быть пересмотрена.

"За последние пять лет мы очень резко критиковали налог на использование лесов, но здесь мы видим две разные вещи.

Начинать надо с того, что государство, независимо от формы собственности, выполняет в лесах страны три функции - проводит инвентаризацию и учёт лесов, предохраняет леса от пожаров и защищает леса от плохого санитарного состояния.

Эти три вида услуг должны каким-то образом финансироваться, по нашему мнению, всеми владельцами лесов и всеми управляющими лесами, независимо от стоимости ценных или бесполезных лесов, частных или государственных. Так что мы согласились бы с такой установкой, что хотя бы эти услуги должны оплачиваться всеми управляющими лесами.

Существующий с 2015 года налог с оборота леса является дискриминационным, он такой единственный в Европе, и поощряет он только использование или неиспользование леса. Но он направлен на то, что только одна группа использующих леса лесовладельцев должна оплачивать все прочие госуслуги. Мы предлагаем сначала продемонстрировать политическую волю в Сейме и упразднить 5-процентный налог с оборота, а потом сделать ещё один шаг, и без спешки обсудить и подготовить предложения по лесному налогу для всех лесовладельцев и управляющих, а также о компенсациях за предоставление государственных услуг", - сказал DELFI А.Пиворюнас.

По утверждению А.Пиворюнаса, это предложение является первым рациональным предложением Министерства окружающей среды за последние 2,5 года. Тем не менее, уточняет он, сам закон несколько излишний, он использует слишком много сложных формул, так что методология расчёта налога должна быть отлажена.

"По нашему мнению, предложение не является окончательным, это всего лишь предложение. Мы обсуждали это, мы не испугались, как некоторые наши коллеги, которые начали кричать "как страшно, небо рушится!". (…)

Мы говорим, что их методология в корне неверна, поэтому не стоит торопиться её демонстрировать. Во-первых, цифры являются неправильными. Во-вторых, они слишком большие. В-третьих, сначала должен быть достигнут широкий консенсус относительно того, каким этот сбор должен быть, какого размера и вообще, является ли он своевременным.

Затем, если он всё же получит широкое одобрение, следует начать вдаваться в детали", - считает А.Пиворюнас.

Он убеждён, что данная поправка к закону ни одного владельца леса не заставит начать вырубать свой собственный лес, если он этого не хочет.

"Это поиски жупелов, которых нет. Кто может заставить вырубать? В настоящее время около 25% лесов (это 300 тыс. га) брошены на произвол судьбы. В них ничего не делают, там плохое санитарное состояние, отсутствуют питомники, качество будущего леса ухудшается, размножаются клещи…

Введение такого налога, несомненно, вынудит таких нерадивых лесовладельцев задуматься о том, что делать с собственностью, за которую теперь будет необходимо платить налог, и которая мне нужна как собаке пятая нога.

Мы говорим, что лес не может быть заброшенной собственностью. Это лишь цель неудачников, самозваных защитников природы, чтобы в лесах ничего не делалось. Мы решительно выступаем за то, чтобы леса содержались в порядке, чтобы за ними ухаживали, прореживали, вырубали и насаждали, ухаживали за дорогами, берегли биологическое разнообразие, обустраивали места обитания с режимами защиты и так далее.

Нет ничего хуже для леса и животных, которые там живут, как ничегонеделание", - прокомментировал А.Пиворюнас, добавив, что в Евросоюзе есть только две страны (Беларусь и Литва), в которых не взимают налог за лес как объект недвижимости.

Директор Ассоциации частных лесовладельцев утверждает, что налог должны платить все, но было бы справедливо, если бы те, кто рационально занимается хозяйством и заботится о лесе, платили меньшую сумму налога, а те, кто ничего не делает и не вкладывает в поддержание леса, платили бы более больше.

По оценкам, в Литве имеется около 250 тыс. владельцев частных лесов. Средняя площадь лесного хозяйства составляет 3-4 га.

В новом предложении Министерством окружающей среды также оставлены некоторые исключения в отношении налога. Предлагается освободить от его уплаты все частные леса II группы лесов (около 95 тыс. га), частные леса в национальных парках, молодые леса в частных лесах (около 190 тыс. га лесов III-IV группы, лесные угодья меньше 0,5 га (около 15 тыс. га, примерно 60 тыс. лесовладельцев), так как налоги с последних будут незначительно малыми с точки зрения административных расходов.