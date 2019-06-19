Планы создания культурно-образовательного центра в Сувалках обсудят в правительстве Литвы

Правительство Литвы в среду обсудит планы строительства культурно-образовательного центра в Сувалках, что на севере Польши. На совещании министры обсудят и другую вероятную помощь литовским диаспорам соседних стран.

Правительство планирует, что для культурно-образовательного центра в Сувалках нужно будет строить новые помещения, потому что предложенные Польшей объекты не годятся.

Участок земли или помещения для центра, по предварительным подсчетам, обойдутся примерно в 360 тыс. евро, сумму предполагается разделить на 2020 и 2021 годы.

В этом центре планируется открыть литовский детский сад и, если наберется достаточное число учеников, то и начальную школу.

В обсуждаемом министрами плане мер также намечается повысить зарплаты педагогам литовских школ в Польше, Калининградской области России и Беларуси.

Также намечается поддержать традиционные культурные инициативы Литвы за рубежом и транслировать LRT Lituanica в Польше.