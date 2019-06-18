В Клайпеде – новый крупный груз СПГ

Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый груз газа из Норвегии. Вероятно, что он предназначается литовскому производителю удобрений Achema.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Arctic Discoverer прибыло в Клайпеду во вторник утром, оно доставило газ из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor. Сейчас оно находится у терминала-хранилища Independence.

В понедельник представитель Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте подтвердила BNS, что газовоз доставит 138 тыс. кубометров СПГ.

В этом газовом году терминалом пользуются три компании: Achema, дочернее предприятие литовского госэнергохолдинга Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas, и компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings.

Представитель государственной группы Lietuvos energija Артурас Кетлерюс отметил BNS, что груз Arctic Discoverer не предназначен для входящей в группу Lietuvos energija компании Lietuvos energijos tiekimas.

Imlitex, заказавшая в июне мощности терминала, уже получила груз в заказанном объеме.