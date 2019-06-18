Белорусские диссиденты в открытом письме призывают Науседу не заблуждаться насчёт Лукашенко

Белорусские диссиденты направили открытое письмо избранному президенту Литвы Гитанасу Науседе, призывая не заблуждаться насчет Александра Лукашенко и того, что он является гарантом независимости Беларуси. Также они советуют продолжать борьбу против Островецкой АЭС ради безопасности населения.

Раймундас Лопата, профессор международных отношений и политологии Вильнюсского университета, получил открытое письмо от четырех белорусских оппозиционеров - бывшего председателя Верховного совета Беларуси Станислава Шушкевича, председателя партии "Народная Грамада" Николая Статкевича, лидера партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца и кандидата на пост президента Беларуси в 2010 году, члена Белорусского народного конгресса Владимира Некляева. Авторы письма просили, чтобы этот документ стал доступен литовскому обществу.

Политолог из этого письма выделил важнейшие пункты, среди которых –призыв белорусских диссидентов не поддаваться многолетней иллюзии о том, что А. Лукашенко является гарантом независимости Беларуси.

"Это больше похоже на игру Минска и Москвы против Запада, нежели на попытку сохранить независимость. Целью должна стать независимость Беларуси от А. Лукашенко и России.

Другой вопрос - как же это изменить? В письме они призывают не поддаваться этой иллюзии - и правильно делают. На эту иллюзию попадается и Литва, и Соединенные Штаты, и Евросоюз", - утверждает Р. Лопата.

Вторая важная мысль в письме, по словам политолога, - в очередной раз обратить внимание на проблему Островецкой АЭС.

"В этом плане президент Д. Грибаускайте права. Несмотря на то, что сама она этого не сделала, но речь идет не о безопасности Островецкой АЭС, а о ее закрытии", - заключил Р. Лопата.

Ниже представляем выдержки из письма.

Уважаемый господин Президент!

Искренне поздравляем Вас с избранием Президентом Литовской Республики и желаем Вам удачи на этом высочайшем посту ради вашего доброго народа и государства.

Честные и открытые выборы являются залогом необратимых демократичных преобразований, которые у вас произошли. Это дает надежду и нам, белорусским демократам: мы всегда с искренним интересом наблюдаем за тем, насколько удачно и уверенно развивается Литва - исторически близкий нам народ и государство.

В Беларуси нет свободных выборов и нет свободы, однако мы твердо верим, что день свободы наступит и для нас. Мы также твердо верим, что по-настоящему независимой Беларусь будет только после того, как станет демократичным государством, в которой соблюдаются права и отсутствует беззаконие.

Независимая, свободная и демократичная Беларусь - цель нашей полтической борьбы. Для достижения этой цели мы готовы заплатить высокую цену. Режим отправляет нас в тюрьмы, преследует и запугивает. Наших друзей и коллег убивают, однако мы не намереваемся останавливаться до момента, пока не добьемся свободы. Поэтому для нас важно, чтобы наши цели были поняты в демократичном мире, в Европе. Мы хотели бы и дальше рассчитывать на поддержку и прицнипиальную позицию Литвы, как государства, которое очень хорошо понимает специфику Беларуси.

Мы не сторонники изоляции Беларуси. Однако настоящий режим не представляет Беларусь - и играть по его правилам нельзя. У режима абсолютно другие цели.

В настоящей европейской политики Литва пользуется хорошей репутацией принципиального защитника человеческих ценностей, демократичных свобод, а не государства, зацикленного на исключительно экономических и прагматичных подходах.

Ключевой вопрос для нас - независимость Беларуси, которая сегодня находится в двойной опасности: и со стороны режима, и со стороны Кремля. Мы готовы доказательно опровергнуть ошибочные представления о Лукашенко, который якобы является гарантом независимости Беларуси. На самом деле Лукашенко, который полностью зависит от власти РФ, - гарант потери Беларусью независимости. <...>

Лукашенко не борется за суверенитет Беларуси, его волнует лишь суверенитет собственной власти. Его единственная цель - создание комфортного для него и его режима уровня зависимости.

Диктатор сам все понимает, поэтому активно действует через свой дипломатический корпус и службы безопасности на Западе, особенно в Литве. <...> Делается это для того, чтобы убедить демократичную среду в том, что нет альтернативы персональному государству Лукашенко. <...>

Альтернатива есть: независимая, демократичная Республика Беларусь, которую антибелорусские силы намерились убрать с карты Европы. Наше обращение продиктовано, в первую очередь, этим: небезопасной перспективой перехода территории Беларуси под юриспруденцию Москвы, что небезопасно не только для нас, но и для Литвы. Можем посоветовать Вам одно: очень внимательно следите за тем, кто и как будет давать вам советы по белорусским вопросам - в том числе насчет Островца. Мы хотим, чтобы вы не тратили времени, не ошибались, не подорвали Ваш собственный авторитет в Европе и Беларуси.

<...> Режимы временные, а народы - нет, и они никогда не забудут совместной борьбы и помощи друг другу.