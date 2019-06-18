Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1%

На минувшей неделе цена на электричество в Литве повысилась на 1%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В Латвии электроэнергия подешевела на 1%, а в Эстонии подорожала на 1%, эти изменения привели к тому, что во всех трех Балтийских странах цена на электроэнергию сравнялась и составила 43,36 евро за мегаватт-час.

Между тем в Финляндии электроэнергия подешевела на 27% до 27,4 евро. Средняя цена во всех торговых зоны биржи NordPool выросла на 13% до 28,1 евро.

Эксперты Elektrum Lietuva утверждают, что ценовая разница между Балтийскими странами и Финляндией обусловлена снижением на 24% пропускной способности линии Estlink, соединяющей ЛЭП Финляндии и Эстонии. Снижение цен останавливала и стоимость сырья, используемого для производства электроэнергии.

10-16 июня, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 2% и составило 504 мегаватт-часов. В Литве этот показатель увеличился на 2% до 233 мегаватт-часов, в Эстонии – на 3% до 140 мегаватт-часов, а в Латвии потребление не изменилось и составляло 132 мегаватт-часа.