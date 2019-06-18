Позиции в Европейском союзе станут ясными только тогда, когда выяснятся кандидаты на все высшие посты - это большая политическая игра с пятью неизвестными, где решения в одном месте будут определять решения относительно других.

В понедельник автор портала Politico.eu, эксперт кузницы идей "Друзья Европы" Пол Тейлор написал: "Европейскому союзу нужен лучший человек на должности председателя Европейского совета". По его мнению, нет кандидата, который мог бы председательствовать во время встреч лидеров ЕС, лучше Ангелы Меркель.

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Её лидерство могло бы стать мощным противоядием от националистов и ксенофобов, которые хотят направить Европу, как и другую большую часть света, в опасных направлениях, пишет эксперт.

Проблема в том, что А.Меркель и публично, и в частном порядке говорила, что она не желает занимать какой-либо руководящий пост в институтах Европейского союза. "И она может быть искренней. В июле ей исполняется 65 лет. Возможно, ей действительно захочется уйти на пенсию в ближайшие два года, отправиться в свой дом в озёрной местности к северу от Берлина, копаться в огороде и писать мемуары", - написал П.Тейлор.

Foto: AFP / Scanpix

В своей длинной статье он среди прочих потенциальных кандидатов упоминает и Д.Грибаускайте. Как пишет автор публикации, лидеры стран Центральной Европы до сих пор не смогли найти одного представителя ни на одну из высших должностей.

"63-летняя Д.Грибаускайте, бывший президент и бывший еврокомиссар, определённо была бы сильным соперником, но она не принадлежит ни к одной из политических семей ЕС, и некоторым лидерам она может казаться чересчур критичной по отношению к России", - отмечает П.Тейлор.

Л.Кояла: Всё зависит от комплекса

Линас Кояла, директор Центра исследований Восточной Европы, не склонен оценивать эти обстоятельства однозначно.

"Всё очень сильно зависит от комплекса – если жёстко оценивать, это может показаться как не обязательно самая сильная аргументация, но, например, если занимающими другие высшие позиции будут лица, которые могут восприниматься как очень мягкие по отношению к России, то, возможно, баланс сможет восстановить жёсткая риторика Д.Грибаускайте по отношению к России, и это может даже оказаться её преимуществом", - сказал Л.Кояла.

По его словам, необходимо оценивать все позиции вместе, а не по отдельности.

"Делая это по отдельности, трудно судить, каким является общий контекст", - сказал Л.Кояла.

Ранее говорили, что на предстоящем 20-21 июня саммите Европейского Совета (Совета глав Европы) уже должно появиться больше ясности относительно распределения постов. Об этом тогда говорил избранный в Европарламент консерватор Андрюс Кубилюс. Теперь же по этому вопросу имеются большие сомнения.

"Мне думается, трудно ожидать, что эта встреча может оказаться решающей, потому что июнь – довольно ранняя дата. Если вы посмотрите, как было пять лет назад, то большие посты стали известны только в конце августа", - указал Л.Кояла.

Linas Kojala
Foto: DELFI / Domantas Pipas

Политолог отметил тот факт, что новый Европейский парламент начнёт работу только в начале июля, и по-прежнему существует множество разногласий по поводу процедуры назначения главы Европейской комиссии.

"Возможно, будет большим сюрпризом, если лидеры соберутся и объявят все позиции уже сейчас, или вообще, если произойдёт какой-либо значительный прорыв", - сказал Л.Кояла.

Говоря о перспективах Д.Грибаускайте, политолог утверждает, что конкретность заключается только в том, что она - один из нескольких десятков людей, которые соответствуют принципиальным стандартам лица, желающего стать президентом Совета Глав Европы.

"Прежде всего, это один из членов самого Совета, который пробыл в нём десять лет. Она имеет преимущества как сильная женщина-кандидат, а таких сейчас не много. У неё большая международная известность. Всё остальное является спекулятивным, потому что весь комплекс состоит из пяти позиций. Будущее каждого из них может сильно зависеть от других", - подчеркнул Л.Кояла.

Грибаускайте видят и на другом посту

Матас Малдейкис, представитель литовского парламента в Европейском союзе, ранее утверждал, что Даля Грибаускайте, кроме поста уходящего президента Европейского Совета, может претендовать и на другую должность. По словам Малдейкиса, неофициально поговаривают, что для неё собираются учредить пост вице-президента, который будет отвечать за вопросы в зоне евро, и Д.Грибаускайте, якобы, для этого весьма подходит, сообщает агентство ELTA.

На заседании парламентского Комитета по иностранным делам М.Малдейкис, отвечая на вопрос о возможности президента занимать высокий пост в Европейском союзе, ответил, что Д.Грибаускайте имеет немало преимуществ перед другими конкурентами.

"У нашего президента имеются для этого определённые плюсы – это маленькая страна, Восточная Европа и женщина. Было заключено негласное соглашение, по которому среди четырёх лидеров должны быть двое мужчин и две женщины. В этом отношении у неё большие природные преимущества. Проблема в том, что это относится к Европейскому Совету. Пост полностью модераторский, когда ищут общее согласие между греком, португальцем и латышом. Будет ли она той личностью, которая найдёт общий знаменатель и объединит за одним столом? Если это так, то она будет одним из фаворитов", - заявил М.Малдейкис, исполняющий обязанности постоянного представителя Сейма Литвы в Европейском союзе с 2015 года.

В то же время он сказал, что в кулуарах говорят о создании совершенно нового поста, занять который у Д.Грибаускайте также будет отличный шанс. По словам Малдейкиса, это будет должность заместителя председателя Европейского Совета по еврозоне.

"Ещё один пост, о котором я не слышал, что он официальный - Эммануэль Макрон хочет получить финансовый пост в еврозоне. Говорят также, что может появиться и должность вице-президента Европейского Совета по еврозоне. И тогда она (Д.Грибаускайте - ELTA) могла бы оказаться сильным кандидатом на этот пост. Вопрос евро - это её "файл", потому что она была еврокомиссаром, ответственным за это. Пока я не слышал физически, но не думаю, что слухи возникли на пустом месте, особенно такие специфические", - сказал М.Малдейкис.

Польша не поддерживает

Как уже сообщалось, польская газета "Rzeczpospolita" на прошлой неделе писала, что завершающая свой второй и последний срок полномочий президент Литвы Д.Грибаускайте считается чрезмерным индивидуалистом, и это, вероятнее всего, может превратить в ничто её шансы в борьбе за пост главы Европейского Совета.

Как неофициально стало известно изданию, Польша не желает видеть Д.Грибаускайте на высоких постах ЕС.

Газета напоминает, что в Брюсселе продолжаются закулисные переговоры по кандидатурам на первые пять позиций в Европейском союзе. Дональд Туск на саммите ЕС 20-21 июня должен представить пакет из пяти фамилий. В числе кандидатов на должность президента Европейского Совета, т.е. преемника Д.Туска, указана и завершающая свои полномочия президента Литвы Д.Грибаускайте.

"Она отвечает всем критериям, в течение восьми лет являлась членом Европейского Совета, была комиссаром, кроме того, она женщина, да ещё из Центральной и Восточной Европы. Если бы она была кандидатом от всего региона, то, вероятнее всего, получила бы этот пост", - неофициально сказал газете дипломат ЕС.

Dalia Grybauskaitė
Foto: DELFI / Kiril Čachovskij

Другой источник добавил, что Д.Грибаускайте - индивидуалист и не вызывает большого энтузиазма у своих коллег. По его словам, возможно, её кандидатура, как представителя региона, и может быть одобрена, но пока такого предложения нет.

"Никто её не предлагает. А Вышеградская группа (V4 - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) - против", - сказал один из высокопоставленных западных дипломатов.

Утверждают, что официальным кандидатом V4 является словацкий социалист Марош Шефчович, вице-председатель ЕК. Но в неофициальных беседах представители этих стран только улыбаются и утверждают, что это вовсе не означает, что они будут упорно отстаивать эту кандидатуру.

Д.Грибаускайте президентом Литвы будет до 12 июля, затем этот пост займёт новый избранный глава государства Гитанас Науседа.