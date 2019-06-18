СМИ: польская Itaka убытки в Литве назвала запланированными

Крупнейший польский турпоператор Itaka в первый год деятельности в Литве получил 5,57 млн евро доходов и понес 2,79 млн евро убытков. Это результат компания называет планированным, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Генеральный директор Itaka Lietuva Доминик Миловский утверждает, что на результат повлияла масштабная маркетинговая компания, которая создала на рынке избыточное предложение.

О планах на этот год он сказал, что согласно стратегии Itaka первые два года деятельности - это время инвестиций, а с третьего года планируется начать зарабатывать.

BNS напоминает, что летом прошлого года Itaka Holdings объявила о начале самостоятельной деятельности в Литве, до сих пор в стране ее представляла компания Alfaturas. Itaka отмечала, что считает литовский рынок перспективным.