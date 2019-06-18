Вместо исправительной колонии в Вильнюсе – центр подготовки должностных лиц

Во вторник в Вильнюсе начнется снос не используемого комплекса промышленных зданий, принадлежащего Вильнюсской исправительной колонии.

Вместе него будет возведен современный центр обучения сотрудников системы осуществления наказания, сообщила BNS представитель министра юстиции Литвы по связям с общественностью Рита Грумадайте.

Комплекс в микрорайоне Расос, занимающий территории более двух гектаров и состоящий из 39 строений, не используется с 2006 года, когда там действовали цеха, в которых работали заключенные. Этот комплекс был оборудован в помещениях другой колонии.

Вильнюсская исправительная колония планирует воспользоваться средствами, которые инвестируют фонды Евросоюза, для того, чтобы очистить и привести в порядок эту запущенную территорию, говорится в пресс-релизе.