Науседа: правящие оказывают давление на главу парламента

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что правящие оказывают давление на спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса с тем, чтобы заменить его другим политиком.

По его словам, "крестьяне" могли бы разрешить ситуацию иным образом, например, отдав партнерам "социал-трудовикам" прочие посты.

"Есть определенный элемент политического давления, я действительно мог бы с этим согласиться, поскольку проблему можно разрешить и другим способом, пересмотрев коалиционное соглашение так, чтобы этой партии, которая сейчас демонстрирует свой аппетит к портфелю председателя сейма, был предложен, например, портфель министра, возможно двух министров", – сказал в понедельник Г. Науседа в интервью передаче "Литва в прямом эфире" телеканала Lietuvos rytas.

"Возможно, есть и проявления определенных амбиций некоторых руководителей партий, которые говорят, что будет так, как мы наметили, и не иначе", – добавил он.

В меморандуме трех партий, формирующих коалицию, предусмотрено, что пост председателя Сейма достается "социал-трудовикам". Позднее к ним присоединилась Избирательная акция поляков Литвы.

Однако В. Пранцкетис не намерен уходить с занимаемого поста, а лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что для отстранения главы парламента может не хватить голосов.

В этом меморандуме также предусматривается, что премьером остается работать Саулюс Сквернялис.

Сейчас переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), партия "Порядок и справедливость" (ПС) и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС).