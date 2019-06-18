ФОТО, ВИДЕО: в Вильнюсском районе с дороги съехал пассажирский автобус, ранены 5 человек

В Вильнюсском районе во второй половине дня в понедельник с дороги съехал пассажирский автобус с 20 пассажирами. Позже выяснилось, что пострадали пятеро пассажиров.

Как сообщила представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская, сообщение о происшествии близ деревни Пикелишкес было получено в 15:00.

Она сообщила, что, по предварительным данным, зажатых в автобусе людей нет.

Представитель Департамента противопожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене заявила, что, когда прибыли пожарные, автобус лежал на боку.

Она сказала, что пожарным людей извлекать из автобуса не пришлось. Прибывшие медики установили, что 4 человека были ранены. Позже выяснилось, что пострадали пятеро пассажиров.

Автобус из Рокишкиса в Вильнюс отправился в 12:10, сообщила оператор Рокишкского автовокзала Дайва Станюлене.

Водитель автобуса (1993 г.р.) утверждает, что ехал со скоростью 50 км ч, а с дороги съехал из-за мокрого и скользкого покрытия. Всем пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, они лечатся амбулаторно.