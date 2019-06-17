Посольский корпус Литвы пополнится двумя советниками президента

МИД Литвы в понедельник представил кандидатуры семи новых послов, среди которых – два советника завершающей срок полномочий президента Дали Грибаускайте.

В зарегистрированных проектах предусмотрено, что главный советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас должен быть назначен послом во Франции со 2 августа, а главный советник по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичене станет послом в Израиле с 8 августа.

Парламентский Комитет по иностранным делам (КИД) утвердил эти кандидатуры в январе, теперь ожидается их утверждение и в правительстве.

Премьер Саулюс Сквернялис, который в феврале критиковал президента за то, что она готовит "для своих" мягкие кресла в посольствах, в июне заявил, что не станет чинить препятствий в дальнейшей карьере советникам Д. Грибаускайте, которые были делегированы в ее команды из других структур. Премьер-министр обещал при принятии решений об их будущем принять во внимание компетентность претендентов и то, насколько прозрачно они добиваются высоких должностей.

Н. Алексеюнас и Л. Антанавичене были делегированы в команду президента МИД.

Как должностные лица политического доверия советника президента завершат работу в президентском ведомстве вместе с Д. Грибаускайте в середине июля.

Н. Алексеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза (ЕС) в группе советников по внешней политике.

Ранее дипломат занимал различные посты в МИД, работал советником министр и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы в ЕС, был делегированным национальным экспертом в Еврокомиссии (ЕК).

Л. Антанавичене стала главным советником президента по вопросам социально-экономической политики в 2015 году. До этого она работала послом в Китае, занимала руководящие должности в разных департаментах и отделах МИД, была советником в посольстве Литвы в Норвегии.

Сейчас послом Литвы в Израиле работает Эдминас Багдонас, а послом во Франции - Далюс Чяколис.

Срок полномочий посла обычно составляет три года, однако он может быть продлен.

Сменятся и другие послы

МИД также зарегистрировал проекты о назначении новых послов в нескольких других странах.

С 14 августа послом в Венгрии назначается Витаутас Пинкус. Он сменит Расу Кайрене.

Дипломат Виолета Мотулайте назначается послом в Румынии вместо Арвидаса Поцюса с 1 октября.

Между тем из Израиля отзывается Э. Багдонас, который будет назначен послом во вновь учреждаемом представительстве Литвы в Объединенных Арабских Эмиратах с 8 августа.

С 19 августа послом в Армении назначается Инга Станите-Толочкене. У посольства в Ереване сейчас нет постоянного главы.

Послом Литвы в Азербайджане со 2 сентября станет Эгидиюс Навикас. Он сменит Валдаса Ластаускаса.

В МИД агентство BNS информировали, что Комиссия по аттестации дипломатов рекомендовала назначить завершающих сроки полномочий Р. Кайрене и В. Ластаускаса послами министерства по особым поручениям, а решение о будущей должности для А. Поцюса пока не принято.

Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения КИД.