Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты

BNS ru.DELFI.lt

NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius Foto: Reuters/Scanpix

Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.

Истребители НАТО сопроводили летевшие между материковой частью России и Калининградской областью истребители "Су-24"Ю "Су-35", транспортники "Ан-24" и "Ан-26", самолет-разведчик "Ил-20". Одни самолеты летели с включенными транспондерами, с планами полетов, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, другие летели с отключенными транспондерам, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами. Истребители миссии воздушной полиции НАТО дежурят в Литве и Эстонии.

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