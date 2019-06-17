В Клайпеду идет судно с грузом СПГ для Achema

Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) должен прибыть новый груз газа из Норвегии. Вероятно, что он предназначается производителю удобрений Achema.

"Мы ждем газовоз Arctic Discoverer, который доставит 138 кубометров СПГ, во вторник", – сказала BNS представитель Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно доставит газ из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor.

В этом газовом году терминалом намерены пользоваться три компании Achema, дочернее предприятие литовского госэнергохолдинга Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas, и компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings.

Представитель государственной группы Lietuvos energija Артурас Кетлерюс отметил BNS, что груз Arctic Discoverer не предназначен для входящей в группу Lietuvos energija компании Lietuvos energijos tiekimas.

Imlitex, заказавшая в июне мощности терминала, уже получила груз в заказанном объеме.