В Биржай открыт мемориал жертвам Холокоста

В воскресенье в литовском городе Биржай открыт мемориал жертвам Холокста. Памятник установлен в лесу Покампонис, на месте расправы над жертвами Холокоста.

Участники мероприятия пришли сюда тем же путем, которым в 1941 году была согнана на смерть половина жителей города – мужчины, женщины, дети.

Тридцатиметровый мемориал увековечил имена более 500 известных жертв.

В Пакампонисе в 1941 году было расстреляно 2400 человек, из них – 900 детей.

Это шестое место в Литве, где установлен памятник жертвам Холокоста.

Мемориал проектировал архитектор Джозеф Раби из Франции, его предки родом из Биржай, а часть родственников убита в Пакампонисе. Инициаторы мемориального комплекса – Абель и Гленда Левитты из Израиля.