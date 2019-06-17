Трагическая авария: судят жительницу Каунаса, которая насмерть сбила подростка на пешеходном переходе

Каунасский районный суд начал расследование обстоятельств трагической катастрофы. Прошлым летом в Каунасе, на проспекте Юозапавичяус, 30-летняя Аида Статкявичюте, управляя Audi Q5, на пешеходном переходе сбила 16-летнего подростка, который вскоре умер.

Катастрофа произошла 31 июля прошлого года в городе Нижние Шанчяй.

Происшествие, унесшее жизнь мальчика, было зафиксирована в 14.40 на проспекте А. Юозапавичюса. Женщина 1988 года рождения, управлявшая автомобилем Audi Q5, сбила 16-летнего юношу, который скончался в больнице вечером этого же дня.

Полиция сообщает, что несколько свидетелей были допрошены в ходе ряда расследования.

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В соответствии со статьей 281(5) УК Литвы, тот, кто, управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае если эти деяния повлекли аварию, из-за которой погиб человек,наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Эксперты установили, что во время происшествия А. Статкявичюте ехала со скоростью 56-68 км/ч.

Водить больше не сможет

На первом слушании дело в принципе не было открыто, так как было решено пригласить представителей страховой компании.

Кроме того, представитель потерпевшей стороны попросил ограничить право А. Статкявичюте на все её имущество и приостановить действие водительских прав до тех пор, пока суд не рассмотрит дело и не объявит решение.

Адвокат А. Статкявичюте заявил, что у обвиняемой уже изъяты водительские права, и она пока не имеет права на управление автомобилем.

В общей сложности, жертвами этого дела просят признать 8 родственников погибшего подростка, которые подали иски. Их общая сумма составляет около 150 тысяч евро.