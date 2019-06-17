Главы МИД и Минобороны Литвы примут участие в заседании Совета по внешним делам ЕС

Литовские министры иностранных дел и обороны Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис в понедельник примут участие в проходящем в Люксембурге Совете по внешним делам Евросоюза.

Как сообщило Министерство иностранных дел, в повестке намечены вопросы реализации глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности, эффективности общей внешней политики и политики безопасности, вопросы Судана и Иордании.

Наибольшее внимание будет уделено глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности, к дискуссиям присоединятся и министры обороны стран блока. Главы оборонных и внешнеполитических ведомств обсудят результаты реализации стратегии за минувшие три года с момента оглашения документа.

На совете по внешним делам речь пойдет о новых вызовах, которые появились после 2016 года, министры обсудят приоритеты реализации стратегии на ближайший период.

В повестке также намечается обсудить вопросы сотрудничества ЕС и НАТО, координирования принятия решений.