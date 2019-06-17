На выходных в водоёмах Литвы утонули 8 человек

За выходные в Литве пожарные из водоёмов вытащили восьмерых утонувших человек.

5 человек утонули в пятницу, ещё трое – в субботу, сообщила в понедельник представитель Департамента противопожарной охраны и безопасности Лаура Валаускене.

В пятницу утопленников обнаружили в озере Дубас в Друскининкай, самоуправлении Казлу Руда, Шакяйском, Купишкском и Рокишкском районах.

В субботу вода унесла жизни троих молодых человек в Вильнюсском и Тракайском районах – мужчины от 30 до 34 лет утонули в столичном Буйвидишкеском водоеме, озерах Лентварис и Акмена.

С начала мая в Литве всего уже утонул 31 человек, из них 5 несовершеннолетних. Восьмерых людей удалось спасти, сказала Л. Валаускене.

На прошлой неделе в Литве было особенно жарко – температура местами доходила до 35 градусов.