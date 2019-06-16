В Литву из Беларуси завезли 50 птенцов исчезающей вертлявой камышовки

В биосферный резерват Жувинтай из Беларуси были доставлены 50 птенцов вертлявой камышовки, участвующих в природоохранном эксперименте, который впервые в мире успешно осуществила объединенная команда литовских и белорусских ученых, в воскресенье сообщил форум окружающей среды Балтии.

До сих пор в Жувинтай популяция этих птиц была очень маленькой – всего несколько самцов.

Орнитолог форума окружающей среды Балтии Гинтарас Ряуба заметил, что переселение вертлявой камышевки исключительно не только потому, что с этим видом этого никто до сих пор не пытался делать, но и потому, что это – второе в мире перемещение дальних мигрантов.

"Что-то похоже пытались проделать лишь в Северной Америке. Коллеги в Германии уже в ближайшее время применят накопленный нами опыт и сами это выполнят в своей стране", – заявил он.

Первый этап переселения вертлявой камышевки прошёл в прошлом году. Его международные Эксперты оценивают как очень успешный, поскольку были выращены и выпущены на волю 98% доставленных птиц, а в этом году, перезимовав в Африке, в Жувинтай вернулись 9 самцов – такой показатель в 2 раза выше, чем натуральная выживаемость птенцов-первогодок.

Окончательное количество вернувшихся птиц выяснится в конце июня или в начале июля, когда будет окончен поиск самок.