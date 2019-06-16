СМИ: премьер Литвы зарабатывает больше своих коллег из Греции, Латвии и Польши

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис по размеру зарплаты обгоняет руководителей правительств не только соседних стран, но и одного из самых знаменитых европейских политиков – премьера Греции Алексиса Ципраса, сообщает портал tv3.lt.

Годовой заработок С. Сквернялиса составляет 67000 евро. Зарплата премьера Литвы превышает заработок прославившегося в Европе премьера Греции, который за год зарабатывает немногим более 66000 евро.

С. Сквернялис размером зарплаты обгоняет и коллег из соседних стран. Премьер Латвии Марис Кучинскис за год зарабатывает более 48000 евро, а руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий — немногим более 46000 евро.

Жителям Литвы годовой доход С. Сквернялиса в год обходится по 2 цента. Столько же на зарплату своего премьера выделяет каждый латыш.

Самым богатым руководителем правительства в Европе является премьер Швейцарии Ален Берсе, который за год зарабатывает 391000 евро, далее следуют канцлеры Австрии и Германии.

Дороже всего содержать премьера своей страны приходится жителям Исландии – 59 центов. 39 центов в год на зарплату премьера Ксавье Беттеля выделяет каждый житель Люксембурга. Ни цента годовая зарплата руководителя правительства не стоит жителям Великобритании, Германии, Франции, Испании, Польши и Италии.

Анализ годовых зарплат руководителей правительства выполнила компания финансовых операций IG Group по заказу Международной организации экономического сотрудничества и развития.