В первом квартале прибыль банков Литвы выросла на 8,5% до 91 млн евро

В первом квартале этого года действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков получили 90,9 млн евро прибыли – это на 8,5% больше, чем за тот же период 2018 года. такой показатель прибыли за первый квартал был крупнейшим с 2011 года, говорится в обозрении Банка Литвы (Центробанка, БЛ).

Прибыльно работали 11 банков, а убытки понесли 3 участника банковского сектора. Основная деятельность банков – кредитование – генерировала и крупнейшие чистые доходы.

Чистая выручка от процентов за год выросла на 5,7% до 117 млн евро, а чистая выручка от услуг и комиссионных – на 4,4% до 55,6 млн евро. Административные расходы банков в первом квартале 2019 года составили 80,6 млн евро –за год они выросли на 3,9%.

В конце первого квартала активы банковского сектора составляли 28,207 млрд евро – за год они выросли на 8,1% (на 2,1 млрд евро), за квартал он сократились на 1,4%. Все банковские обязательства в первом квартале этого года составили 26,283 млрд евро – на 11,1% больше, чем год назад, а за квартал они выросли на 1,6%.

Портфель банковских кредитов (включая лизинг) в конце четвертого квартала составил 19,891 млрд евро – за квартал он почти не изменился, а за год вырос на 5,5%. Доля плохих кредитов за квартал сократилась на 0,25 проц. пункта до 2,19% всего кредитного портфеля.

Вклады банковских клиентов сохранили тенденцию роста – в наибольшей степени на это повлияли росшие вклады госорганизаций. В первом квартале 2019 года, по сравнению с последним кварталом 2018 года, сумма вкладов, находящихся в банке, выросла на 0,9% до 22,473 млрд евро.

В конце первого квартала этого года все банки выполняли поставленные перед ними требования капитала.